Comment veux-tu qu’ils t’aiment après tout ça ? Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 04-04-2024, 11:00 Le propriéta

Comment veux-tu qu’ils t’aiment après tout ça ? Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 04-04-2024, 11:00 Le propriétaire de la FIAT 500 rouge garée dans le local à vélos est prié de venir la déplacer. Nous rappelons que pour ce type de véhicules, il est prévu des… … placards à balais ! Non, ce n’est pas de la parano ! Mais t’es bien obligé de te poser la question : comment veux-tu qu’ils t’aiment, toi, l’Algérienne et toi, l’Algérien ? Ton pays s’apprête bientôt à produire des vaccins localement, ici, en Dézédie, et tu voudrais qu’en plus, ils t’aiment, ils te cajolent et «iberbrouk» ? Allons ! Allons ! Déjà, l’autre fois, les autorités industrielles et pharmaceutiques du pays ont tapé du poing sur la table du géant Novo Nordisk pour qu’il accélère les process d’intégration et de production locale de la gamme «insuline». Des dents ont grincé. Mais le message est passé. Pour l’automobile, c’est kif-kif ! Les mêmes autorités ont pris le temps de confectionner enfin un texte de loi, des cahiers des charges qui évitent au pays de se transformer en vaste… décharge, en garage à épaves, et surtout qui axent le gros des efforts sur les usines locales et les entreprises dézédiennes de sous-traitance et d’accompagnement de cette production-montage chez nous. Là, ce ne sont plus des dents bark qui ont grincé, mais tout le dentier, les cervicales et les PTH, les prothèses totales des hanches des vieux rapaces de l’occase ! Bien sûr qu’ils ne peuvent pas nous aimer dans ces conditions-là. En même temps, faut bien le dire, nous ne sommes pas demandeurs d’amour et de galipettes avec ceux qui souhaitent devenir partenaires économiques de l’Algérie. Nous avons localement, chacun à notre niveau, des moyens bien à nous de grimper aux rideaux. Non ! Ce dont nous avons besoin, c’est qu’on cesse de ne voir en nous qu’une contrée à fripes, une zone de débarquements de guimbardes enfumeuses ou encore des bras et des fesses juste tendus pour qu’on y plante des seringues venues en cartons tout droit de pays lointains ! Je rappelle tout de même que nous revenons de loin. Souvenez-vous de cet opérateur en téléphonie mobile, Djezzy, aujourd’hui récupéré par l’Algérie – al-hamdoullah — mais lequel, à son installation balbutiante dans notre pays, vendait des puces inactives, et travaillait avec notre blé, notre argent ainsi illégalement perçu pour étendre son réseau et ses équipements. Juste parce que le pote du boss étranger était pote du frère du boss local ! Lala, il faut bien le dire et le reconnaître, «khedmou bina» ! Ils nous ont bien sucé la moelle et le reste. Batolès ! Et aujourd’hui que les temps ont changé, que bientôt, très bientôt, des vaccins seront désormais produits chez nous, attendons-nous d’ores et déjà à des «rancœurs amoureuses», à des scènes de ménage de la part des amants éconduits. Ah, les amours contrariées, c’est souvent violent ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 04-04-2024, 11:00