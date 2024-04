L'altération de la perception par Mustapha Aggoun L'illusion d'une chose signifie «l'imaginer et la repr

L'altération de la perception par Mustapha Aggoun L'illusion d'une chose signifie «l'imaginer et la représenter comme si elle existait». L'illusion est aussi «la perception de la réalité autrement qu'elle ne l'est». C'est là que réside le danger de l'illusion, et c'est là que nous réalisons l'ampleur de son impact sur l'individu et la société, car percevoir la réalité autrement qu'elle ne l'est engendre des réactions qui ne conviennent pas à cette réalité et ne la traitent pas de la manière appropriée, ce qui entraîne le mal là où il était loin et éloigne le bien là où il était proche. Parmi les pires calamités figure le fait que les illusions rongent l'esprit des gens de plume, de sorte que nous lisons et entendons dans les analyses et les déductions ce que l'esprit sain n'accepterait pas et que la personne sensée ne tolérerait pas. Cela n'est arrivé que parce que le détenteur de la plume avait été affligé d'illusions, sa propre personne s'y était soumise et sa plume l'avait suivi en acceptant l'impact de tout ce qui lui parvenait en termes de nouvelles, de rapports et de programmes, alors que si la personne avait pris le temps de réfléchir devant la nouvelle, de penser et d'évaluer, s'il avait eu de la patience face à l'événement et y avait réfléchi, cela aurait été une barrière solide contre la chute dans le piège de l'illusion. Il est regrettable que l'illusionniste s'obstine dans ses illusions, les suivant sans pouvoir s'en détacher, même si des preuves lui sont présentées et que des arguments sont rassemblés pour lui. À ce stade, l'illusion se transforme en une maladie qui échappe à l'expert médical et refuse le remède du sage guérisseur. Il n'y a pas de salut pour le détenteur de la plume illusionniste de cette maladie, il ne guérira que s'il abandonne lui-même ses illusions et sauve sa plume des méfaits de ses soupçons. Si seulement le mal causé par le détenteur de la plume illusionniste ne touchait que lui-même et ne nuisait qu'à son propre esprit, mais le dilemme réside dans le fait qu'avec l'inspiration de ses illusions qui le dominent et ses angoisses qui le possèdent, il analyse, déduit, écrit et publie pour augmenter le nombre d'illusionnistes et élargir le public des égarés. Les détenteurs de plume ont besoin de pauses et de révisions, car nous vivons aujourd'hui dans un flot d'informations remplissant les réseaux sociaux et nous entourant de tous côtés. Si nous exposons nos esprits à cette inondation d'informations, d'opinions et de concepts sans chercher un refuge qui nous protège ou un coin de certitude, nous serons envahis par l'illusion, submergés par les soupçons et nos plumes se transformeront d'un remède en une maladie contagieuse. Ce que nous écrivons et notre objectif d'échanger et exprimer ses idées deviennent une cause de confusion et de mépris. Si les penseurs et les écrivains veulent le bien de leur nation et de leur patrie par le mot et l'expression, par l'analyse et le détail, ils doivent suivre ses voies et suivre ses chemins. Le point de départ est l'abandon des illusions, le rejet des angoisses, la confirmation et la vérification de la validité de ce qui nous parvient et de ce qui nous est transmis, afin de ne pas précipiter la compréhension de l'événement et de ne pas se précipiter pour comprendre la nouvelle, sinon nos plumes sombreront dans nos illusions et s'égareront.