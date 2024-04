Diaspora algérienne : le congrès mondial d’Alger reporté Politique Par: Ali Idir 05 Avril 2024 à 14:02 facebo

Diaspora algérienne : le congrès mondial d’Alger reporté Politique Par: Ali Idir 05 Avril 2024 à 14:02 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Le congrès du Conseil mondial de la diaspora algérienne (CMDA) à Alger est reporté à une date ultérieure. Le plus grand rassemblement des Algériens de l’étranger n’aura finalement pas lieu les 27 et 28 avril prochain dans la capitale algérienne. Il pourrait se tenir fin 2024. « Après mûre réflexion et considération, le comité d’organisation du CMDA a pris la décision de reporter, au dernier trimestre 2024, le congrès qui devait se dérouler les 27 et 28 avril à Alger », a indiqué ce vendredi 5 avril le CMDA dans un communiqué reçu par TSA. Le 8 mars dernier, le Conseil mondial de la diaspora algérienne a vu le jour à Paris avec la participation de 400 personnes venues de plusieurs pays d’Europe. Ce jour-là, Karim Zéribi, membre fondateur du CMDA, a annoncé la tenue du Congrès mondial de la diaspora à Alger. Selon les organisateurs, des questions de logistique sont derrière le report de cette rencontre à fin 2024. Des milliers d’Algériens de l’étranger ont émis le souhait de s’inscrire pour participer à cette rencontre. « Souhaitant garantir l’accès de tous à ce grand événement dans les meilleures conditions d’accueil et d’organisation, nous avons pris la décision de reporter notre rassemblement au dernier trimestre de l’année 2024 », a expliqué le CMDA. Congrès mondial de la diaspora algérienne : les raisons du report Le CMDA a enregistré plus de 3.600 demandes alors que la salle de l’hôtel Aurassi à Alger à une capacité de 800 places. En plus des membres de la diaspora algérienne des quatre coins de la planète, le CMDA a reçu des 800 demandes de la part d’acteurs d’Algérie pour participer à ce congrès, selon le communiqué. Cet intérêt s’explique par le succès de la première rencontre du CMDA à Paris le 8 mars à Paris ainsi que l’engouement sans précédent des membres de la diaspora pour s’organiser afin d’apporter leur contribution au développement de l’Algérie. En attendant la fixation d’une nouvelle date pour la tenue du congrès mondial de la diaspora algérienne en Algérie, le CMDA prépare une rencontre à Paris avec les porteurs de projets afin de les présenter à Alger. « Nous allons réunir au mois de mai à Paris tous les porteurs de projets qui souhaitent investir ou créer leur entreprise en Algérie en présence de nos experts », a indiqué le CDMA dont l’équipe se dit mobilisée pour « organiser les prochaines étapes et événements ».