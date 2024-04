Arrêt sur image à La Colonne : Les habitants «colmatent» la route avec leurs moyens Lilia Mechakra by Lilia Me

Arrêt sur image à La Colonne : Les habitants «colmatent» la route avec leurs moyens Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 7 avril 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans un geste citoyen collectif, les habitants de l’emblématique quartier de La Colonne ont lancé une opération de restauration au niveau de la rue Kacimi Hocine, en usant de leurs propres moyens. Tout au long de ce weekend, les habitants ont colmaté les nids de poule qui jonchent le quartier depuis plusieurs années maintenant. Dès les premières heures de la matinée, les bénévoles, armés de leurs pelles, ont investi la rue Kacimi Hocine pour la rendre un peu plus praticable. Ne disposant pas de grands moyens, ces derniers ont colmaté les trous et relevé les trottoirs affaissés, en usant de gravier et de ciment. Cette intervention, qui a été saluée pour sa portée citoyenne, a évidemment suscité des questions quant à l’implication de l’APC d’Annaba dans l’entretien des axes routiers internes de la ville. En effet, le constat est le même concernant les quartiers de la Colonne, Didouche Mourad, pour ne citer que ceux-là, où toutes les rues et ruelles intérieures, qui ne font pas partie des axes principaux, ne sont pas entretenues. Nous nous sommes rapprochés de l’un des bénévoles résidant au niveau de ladite rue. Pour lui, comme pour ses voisins, ce geste est aussi une manière de protester pacifiquement et en même temps pour attirer l’attention des autorités locales. Il nous confie : «Nous espérons que le wali, en voyant ces photos, réalisera à quel point le quartier est détérioré et qu’il nous inclura dans les programmes de réhabilitation de la wilaya». Par : M. L