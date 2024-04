Travaux de la piste cyclable à Rizi Amor : Annaba Bike City insatisfaite du bureau d’études ikram saker by ikr

Travaux de la piste cyclable à Rizi Amor : Annaba Bike City insatisfaite du bureau d’études ikram saker by ikram saker 7 avril 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 74 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le lancement des travaux de construction d’une piste cyclable sur la plage de Rizi Amor a suscité un vif débat et de nombreuses critiques concernant la méthode de réalisation. Face à cette situation, l’Association Annaba Bike City a exprimé son mécontentement via sa page officielle, soulignant le non-respect des points présentés par ses experts et réclamant son implication dans les aménagements liés aux vélos. En tant que partenaire social engagé dans l’accompagnement des travaux d’aménagement des pistes cyclables, l’association a émis plusieurs réserves concernant le travail du bureau d’études et des autorités chargées de l’exécution. Elle a notamment pointé du doigt le manque d’expérience des parties responsables de la réalisation des pistes cyclables. En plus, elle a souligné avoir invité ces entités à des événements organisés sur le sujet afin de favoriser l’échange d’informations et d’expériences avec des experts avant le lancement des travaux. Malgré l’envoi d’une invitation à la direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction, supervisant la piste cyclable actuelle, ainsi que l’accord du chef de daïra d’Annaba pour coordonner avec l’association après notre correspondance, aucun retour n’a été reçu de la part des autorités concernées. Dès la publication des premières images du plan de la piste cyclable présenté par le bureau d’études sur la page officielle de la wilaya d’Annaba, l’association a rapidement mobilisé une cellule d’ingénieurs pour réviser ce qui a été publié et envoyer ses recommandations aux autorités concernées (wilaya, daïra, direction des Travaux publics), accompagnées de liens numériques vers des fichiers techniques décrivant les normes internationales pour les pistes cyclables. Cette action a eu lieu le 12 mars 2024, avant le début de la construction de ladite piste. En conclusion, l’association déplore le non-respect des sept points présentés par ses experts sur toutes les plateformes officielles et non officielles. Elle réitère ses réserves, soulignant notamment l’importance de respecter les normes de largeur, d’éviter les obstacles sur la piste cyclable, et de prendre en compte les besoins des cyclistes urbains. Enfin, elle renouvelle sa demande d’être impliquée dans l’étude et la réalisation des aménagements liés aux vélos, comme cela a été le cas pour d’autres projets où ses observations ont été prises en compte selon des normes internationales. Il est à noter que ce projet revêt une importance capitale pour la ville d’Annaba, s’inscrivant parfaitement dans le concept de l’Association Annaba Bike City qui vise à promouvoir l’utilisation quotidienne des vélos. Cependant, plusieurs opinions peuvent être bénéfiques pour ce projet. Parmi elles, celle suggérant que la piste au-dessus du trottoir pourrait entraîner plusieurs inconvénients, tels que l’encombrement des vélos en raison de l’étroitesse de la piste et la réduction de l’espace du trottoir après l’installation des bancs et des palmiers, ce qui entraînera une congestion des piétons. L’association tient, enfin, à préciser que la publication de ces remarques et son mécontentement ne visent aucun individu ou institution en particulier. Mais visent plutôt à promouvoir une approche collaborative et conforme aux normes internationales dans le domaine de l’aménagement urbain, en accord avec les recommandations des autorités compétentes du pays. Par : Ikram Sake ikram saker