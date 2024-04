Francky la Gâchette, Steph le Bègue, Gaby la Débrouille, la Joyeuse Bande à Manu ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PU

Francky la Gâchette, Steph le Bègue, Gaby la Débrouille, la Joyeuse Bande à Manu ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 08-04-2024, 11:00 Août a… … Flexy à Avril Rien à glander, mais alors rien à glander de savoir qui veut saboter la visite de Djidji en France. La droite ? L’extrême-droite ? L’extrême-centre ? Ou même Antoine de Maximy, mécontent de s’être vu coller aux basques des flics lors de son «J’irai dormir chez vous» DZ ? Rien à faire ! Que Djidji se rende en France à la rentrée, comme le dit la bande-annonce, qu’il n’y aille pas, ce n’est pas de mon ressort. Je ne suis qu’un «jacteur du quotidien» niché dans une grotte, sans même une défense aérienne pour le protéger de quelques bombardements intempestifs. Mais seul, dans ma grotte et ne demandant aucune protection, au demeurant, je gamberge, tant que ce n’est pas complètement interdit de gamberger. Et lorsque je gamberge, je me dis, tout de même, un ministre français du Commerce qui annonce, à partir du sol brumeux de Cannabis-Land, des investissements de Fafa au Sahara occidental, ce n’est pas rien. Surtout lorsque ce ministre français dial el commerce s’appelle Franck Alix Georges Riester. Proche d’entre les proches de Macron, puisque Francky la Gâchette lâche les Républicains à la veille de 2017 et de l’arrivée au pouvoir de Jupiter. Pour tout dire, Francky était déjà dans la cuisse de Jupiter, bien collé. Les Républicains, son parti d’origine, l’a bien compris qui l’a aussitôt exclu de ses rangs. Qu’importe ! Manu lui offre la direction d’un nouveau parti, «Agir» dont il prend les commandes dès 2018. La suite on la connaît. Après la cuisse de Macron, l’autre cuisse, l’abdomen, le cou et tout le corps. Francky est corps et âme dévoué à Manu. Donc, dans ma petite grotte, endroit où les choses s’énoncent avec simplicité, un tel pedigree ne peut aller en électron libre, en guêpe fofolle s’amouracher du Makhzen, du Palais de Rabat, jusqu’à annoncer de gros investissements, et où, mon n’veu ? Au Sahara occidental ! En cela, Francky n’a fait qu’emboîter le pas zozotant de Séjourné, son collègue des Affaires étrangères qui, à partir de la plus grosse plantation légale et à ciel ouvert de beuh de la planète, annonce 30 milliards d’investissements français à venir au royaume du vélo rouillé. Donc, encore une fois, machi kherdja tmah’bil. Un double dérapage de gens proches, très proches, très très proches, tout le temps collés au Président et au Premier ministre français ? Haya, barkawna ! Les comptines pour enfants, un autre jour, sivoupli ! Vous comprenez maintenant pourquoi je m’en tamponne le coquillard de savoir qui veut saboter la visite de Djidji en France, à la rentrée de septembre ? Ou encore pourquoi je m’en tape d’applaudir l’Assemblée française qui a fini par voter dans un hémicycle vide la condamnation à deux décibels volume au max de la répression du 17 octobre 1961 ? Allah yerham babat tous les fins analystes, pas de vente concomitante de l’entente cordiale entre Alger et Paris. Si cette entente doit s’asseoir sur le sort du Sahara occidental et si notre doctrine en matière de défense et d’intérêts stratégiques de la Dézédie a changé en douce, en dehors des horaires de travail affichés pour ce Ramadhan, qu’on nous le dise, bark. Après, libre à celui qui veut aller dans cette «ambiance borgiasque» là où il veut aller, d’y aller. Et libre à nous qui restons ici, rentrée prochaine de septembre comprise, de dessiner ce que nous voulons dessiner sur les parois de notre grotte. Tout en y fumant du thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 08-04-2024, 11:00