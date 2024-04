Mercredi, premier jour de l’Aïd El-Fitr en Algérie 9 avril 2024 0:45 Publié par admin Aucun commentaire DI

Mercredi, premier jour de l’Aïd El-Fitr en Algérie 9 avril 2024 0:45 Publié par admin Aucun commentaire DIA-09 avril 2024: La Commission nationale de l’observation du croissant lunaire, réunie lundi soir à Dar El-Imam (Alger), a annoncé que la fête de l’Aïd El-Fitr sera célébrée mercredi en Algérie après la non observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Choual. La Commission d’observation du croissant lunaire, qui a des sections dans toutes les wilayas du pays, est composée d’oulémas et d’experts du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique.