13 avril 1958 13 avril 2024 Il y a 66 ans, naissait l’éternelle équipe du FLN Cette équipe intitulée «Le Onze

Il y a 66 ans, naissait l'éternelle équipe du FLN Cette équipe intitulée «Le Onze de l'Indépendance» était constituée de plusieurs joueurs algériens de haut niveau professionnel qui ont déserté leurs clubs respectifs en regagnant Tunis. Il y a 66 ans, en pleine révolution, des joueurs algériens évoluant au sein de grands clubs professionnels en France ont décidé de répondre favorablement à l'appel du Front de Libération nationale, de rallier la glorieuse équipe FLN née le 13 avril 1958 en Tunisie. L'information relayée par des journaux locaux spécialisés et autres, a fait le tour du monde. En effet, tous les médias ont fait part de cette courageuse décision d'un groupe de valeureux footballeurs algériens, qui ont quitté clandestinement leur confort en France pour rejoindre Tunis, considéré jadis comme camp de base de l'Équipe FLN afin de constituer ce qui allait être une autre forme de lutte contre le colonialisme français. L'équipe de football du FLN a disputé 62 matchs officiels entre 1958 et 1962 pour 47 victoires, 11 nuls, 4 défaites, 246 buts marqués et 66 buts encaissés. Dans son livre Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris, Mohamed Ghafir dit Moh Clichy, ancien membre de la Fédération de France du FLN, évoque cette date historique, dans un long chapitre sur la création de cette glorieuse équipe FLN qui se voulait aussi comme l'ambassadrice de la révolution algérienne sur les terrains dans l'ensemble des continents. À ce sujet, il affirme à la page 530: «Cette équipe intitulée le Onze de l'Indépendance était constituée de plusieurs joueurs de haut niveau professionnel qui ont déserté leurs clubs respectifs en regagnant Tunis. Initiative prise en charge par la Fédération de France du FLN», témoigne «Moh Clichy» qui raconte aussi une anecdote sur l'un des meilleurs arrières centraux de son époque Mustapha Zitouni. Ce dernier avait pour rappel, réussi à remplacer avec brio le défenseur central de l'équipe de France Robert Jonquet, lors du match de qualification à la Coupe du monde 1958 pour devenir l'un des piliers de cette équipe tricolore. Cela ne l'a pas du tout ébranlé dans sa décision de servir la cause algérienne et fuir la France pour rejoindre ses compagnons de lutte à Tunis. «Moh Clichy» immortalise cet acte de bravoure de Zitouni: «L'entraîneur du Real Madrid Di Stefano avait approché Mustapha Zitouni pour le recruter au Real Madrid et le convaincre de jouer dans la meilleure équipe du monde. Zitouni lui répliquera ainsi: '' Ne vous en faites pas, je vais jouer bientôt dans la meilleure équipe du monde celle du FLN ''.» Cette voie de l'Algérie, ou plutôt ces ambassadeurs qui luttaient pour leur indépendance, ont sillonné plusieurs pays de l'Asie, et de l'Europe de l'Est (à l'époque sous l'influence soviétique), affrontant les menaces et intimidations brandies par la FédératIon française de football auprès de la FIFA pour les dissuader de revenir sur leur décision, inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Ces hommes avaient comme mission de porter haut la revendication des Algériens dans leur droit à l'indépendance et ils ont très bien accompli leur devoir vis-à-vis de leur patrie. De ce groupement qui a rejoint Tunis par groupes le 13 avril 1958 pour constituer cette glorieuse équipe FLN, il ne reste que 3 survivants. Il s'agit de Rachid Mekhloufi, Mohamed Maouche, président de la Fondation de l'équipe du FLN et Dahmane Defnoun. Fiche technique: Gardiens de but: Abderahmane Boubekeur, Ali Doudou, Abderrahmane Ibrir. Défenseurs: Mustapha Zitouni, Kaddour Bekhloufi, Mohamed Soukhane, Chérif Bouchache, Smaïn Ibrir, Abdallah Settati. Milieux: Mokhtar Aribi, Saïd Haddad, Ali Benfadah, Mohamed Boumezrag, Hassen Bourtal, Amar Rouaï, Hassen Chabri. Attaquants: Abdelhamid Kermali, Abdelaziz Ben Tifour, Abdelhamid Bouchouk, Rachid Mekloufi, Saïd Brahimi, Mohamed Maouche, Ahmed Oudjani, Amokrane Oualiken, Abderrahmane Soukhane, Abdelkader Mazouz, Mohamed Bourricha, Abdelkrim Kerroum, Hocine Bouchache, Saïd Amara, Abdelhamid Zouba.