Constantine : Les acteurs du téléfilm »Rih Tour » honorés 15 avril 2024 0 Les acteurs de la comédie « Rih Tou

Constantine : Les acteurs du téléfilm »Rih Tour » honorés 15 avril 2024 0 Les acteurs de la comédie « Rih Tour », un téléfilm produit par la télévision algérienne en 1994 et réalisé par Aziz Choulah, ont été honorés, samedi à la Maison de la culture Malek-Haddad de Constantine en présence d’un public nombreux. Cet hommage rendu à une brochette de comédiens bien connus du public algérien, rendus célèbres par la série « Aâssab oua Awtar », coïncidait avec la célébration de l’Aïd El Fitr. Ce fut surtout une occasion pour les acteurs, les techniciens et les réalisateurs de se rencontrer et d’évoquer des souvenirs mémorables ayant marqué le tournage de ce type de comédies par la station régionale de Constantine de l’Etablissement public de télévision. Le directeur de la culture et des arts de la wilaya de Constantine, Farid Zaïter, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que cette initiative visait à « réunir les artistes et la famille culturelle dans son ensemble, et à rappeler, à travers le téléfilm (Rih Tour), les œuvres produites durant les années précédentes par la station régionale de télévision de Constantine et qui avaient mis en vedette Hassan Benzerari, Allaoua Zermani, Fatima Halilou, et les regrettés Bachir Benmohamed, Kamel Kerbouz et Rachid Zighmi. M. Zaïter a souligné que la projection de cette œuvre humoristique « représente une opportunité pour le grand public de se divertir en savourant l’une des œuvres comiques qui ont marqué la scène artistique en Algérie, tout en permettant aux nombreux visages ayant participé à ce film de se retrouver et d’évoquer de nombreux souvenirs ». Aziz Choulah, réalisateur de « Rih Tour », saluant ce type d’initiatives, a déclaré que l’initiative est également « une belle opportunité pour rendre hommage aux acteurs qui nous ont quittés, tels que les inoubliables Bachir Benmohamed, Rachid Zighmi et Abdelhamid Habati, qui ont tant donné à l’art algérien ». Il a également souligné que la popularité de ce téléfilm humoristique est « due au sujet traité mais, surtout, au talent inimitable des artistes distribués », avant de révéler que la suite de cette œuvre, « Rih Tour II », devant être tournée en Tunisie, verra la participation de quelques-uns parmi les artistes du premier opus et de plusieurs autres visages de plusieurs régions du pays. De son côté, le comédien Allaoua Zermani, qui figure parmi les artistes honorés, a exprimé son « immense joie » de rencontrer des collègues-acteurs et des techniciens qu’il n’avait plus revus depuis plus de 15 ans. Il a évoqué, ému, l’atmosphère qui avait prévalu pendant le tournage de Rih Tour qui traitait d’un voyage de vacances estivales d’un groupe de voisins, et qui avait permis aux acteurs du téléfilm de donner libre cours à leur talent. Pour sa part, l’acteur Hassan Benzerari a salué cette initiative qui a réuni de nombreux comédiens ayant interprété un rôle dans ce téléfilm d’humour après avoir excellé dans la fameuse série télévisée « Aâssab oua awtar ». « Ce fut, pour nous, une belle occasion de nous retrouver, et, pour le public, une opportunité de découvrir, ou de redécouvrir, les productions qui avaient eu un beau succès il y a quelques années », a-t-il conclu.