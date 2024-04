Tous viennent de chez nous ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 18-04-2024, 11:00 Nos émigrés qui filent du mauva

Tous viennent de chez nous ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 18-04-2024, 11:00 Nos émigrés qui filent du mauvais coton sont des «Franco-Algériens». Mais lorsqu'ils brillent de mille feux, ils ne sont que «français». Pourtant, il serait tout aussi absurde de décrire M'bappé comme «un Français d'origine algéro-camerounaise», Sarkozy comme un «Français d'origine hongroise» ou Dati comme une «Française d'origine marocaine». Les scientifiques nous rappellent pourtant que tous les êtres humains partagent une seule et même origine : l'australopithèque, notre ancêtre commun, qui vivait en Afrique. Ensuite il a migré vers l'Asie, l'Europe, puis l'Amérique. Ainsi, M'bappé, Macron, Le Pen, mon cousin Hassan Mazout et votre serviteur partagent inévitablement les mêmes origines ! Nous sommes plus de 8 milliards de personnes issues d'Afrique, y compris ces journalistes racistes et les imbéciles heureux du genre de Zemmour. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 18-04-2024, 11:00