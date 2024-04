Mon Amour, Ma Chèrie Amadou & Mariam Je pense à toi mon amour, ma bien aimée Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie Je pense à toi mon amour, ma bien aimée Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie Quand je suis dans mon lit, je ne ne rêve qu'à toi Et quand je me réveille je ne pense qu'à toi Quand je suis dans mon lit, je ne ne rêve qu'à toi Et quand je me réveille je ne pense qu'à toi Je pense à toi mon amour, ma bien aimée Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie Je pense à toi mon amour, ma bien aimée Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire Je ne peux rien faire, je ne peux rien voir Je ne veux rien savoir, mon amour ma chérie Si je ne te vois pas, je ne peux rien faire, Je ne peux rien dire, je ne peux rien voir Je ne veux rien savoir mon amour ma chérie Certains t'ont promis la terre, D'autres promettent le ciel Y en a qui t'ont promis la lune Et moi je n'ai rien que ma pauvre guitare Certains t'ont promis la terre, D'autres promettent le ciel Y en a qui t'ont promis la lune Et moi je n'ai rien que ma pauvre guitare Je pense à toi mon amour, ma bien aimée Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie Je pense à toi mon amour, ma bien aimée Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie