Beaux dimanches Amadou & Mariam Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est l

Beaux dimanches Amadou & Mariam Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage C'est le jour de mariage Les djembés et les dununs résonnent partout Les balans et les tamas résonnent partout La kora et le n'goni sont aussi au rendez-vous Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous Les copains et les voisins sont au rendez-vous Les Fonés et les Djélis sont aussi au rendez-vous Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les hommes et les femmes ont mis leurs beaux boubous Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous Les bazins et les bogolans sont au rendez-vous La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les sotramas, les durunis, les taxis et les voitures Les frères, les sœurs, les badauds, les griots Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage Les dimanche à Bamako c'est le jour de mariage C'est le jour de mariage C'est le jour de mariage C'est le jour de mariage