Macumba Jean-Pierre Mader Elle est venue sans bagages Comme échouée d'un naufrage Dans les cales d'un cargo Elle a quitté son île (rumor y caricias) Pour un monde nouveau Loin des bidonvilles (sabor celestial) Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Pour les dockers du port Qui ne pensent qu'à boire Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Pour des marins largués Qui cherchent la bagarre Oh Macumba Pour trouver la force d'attendre Elle s'invente des rêves tendres Les verres de tequila Réchauffent sa mémoire (rumor y caricias) De ces mots d'autrefois Brûlants comme l'espoir (sabor celestial) Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Pour les dockers du port Qui ne pensent qu'à boire Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Pour des marins largués Qui cherchent la bagarre Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Au rythme des salsas Aux accords des guitares Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Et elle offre sa nuit contre quelques dollars Oh Macumba, Macumba Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Pour les dockers du port Qui ne pensent qu'à boire Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Pour des marins largués Qui cherchent la bagarre Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Au rythme des salsas Aux accords des guitares Oh Macumba, Macumba Elle danse tous les soirs Et elle offre sa nuit contre quelques dollars Oh Macumba, Macumba Oh Macumba, Macumba Oh Macumba, Macumba