« Un peu de gazouze » chantée dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille Société Par: Rafik Tadjer 20 Avri

« Un peu de gazouze » chantée dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille Société Par: Rafik Tadjer 20 Avril 2024 à 13:58 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Du simple buzz sur les réseaux sociaux à l’universalité. « Un peu de gazouze, un peu de limonade », la phrase désormais culte prononcée par un montagnard de Kabylie au cours de l’émission « J’irai dormir chez vous » d’Antoine de Maximy, connaît un succès sans limites. Elle vient d’être entonnée comme un chant de victoire dans le vestiaire du club français de l’Olympique de Marseille. L’émission a été diffusée en mars dernier sur RMC. Antoine de Maximy, l’homme à la chemise rouge, a entamé son périple algérien par un séjour dans un village de Ain El Hammam, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Son hôte, Daoud Baraka, un retraité de 70 ans, a subjugué par sa générosité et sa spontanéité. Antoine a été accueilli sur la placette du village par un groupe d’hommes. En lui détaillant le menu du repas du soir (des pommes de terre et des œufs assaisonnés d’huile d’olive), Daoud a ajouté qu’il y aura aussi une petite « boisson ». « Ah, non, je ne bois plus, moi », a répondu le Français, croyant qu’on lui proposait de l’alcool. C’est alors que le vieux Daoud a fait la précision par cette phrase prononcée avec un fort accent kabyle : « Un peu de gazouze, un peu de limonade ! ». Les joueurs de l’Olympique de Marseille fêtent la qualification en chantant « Un peu de gazouze » La formule est très vite adoptée par les internautes, dont de nombreux influenceurs connus, en Algérie et à l’étranger, donnant lieu à de sympathiques parodies, en cuisine, dans le sport… Le succès est phénoménal, mais personne sans doute n’imaginait que la phrase sera reprise comme chant de victoire par un célèbre club de football d’Europe. C’est pourtant ce qui s’est passé jeudi 18 avril dans le vestiaire du club français de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen venait d’arracher la qualification aux demies-finale de l’Europa League après avoir battu aux tirs au but (4-2) l’équipe portugaise de Benfica Lisbonne. La scène a fait l’objet d’une vidéo réalisée par le club français et partagée sur son compte Tik-Tok. On y voit d’abord Daoud prononcer sa fameuse phrase. Puis, « a few moments later », les joueurs de l’OM fêtent la qualification dans le vestiaire en reprenant la même phrase. Les joueurs criaient en chœur « un peu de gazouze » tout en tapant sur la table tous en même temps. La vidéo a suscité plus de 100 000 mentions « j’aime ». Le succès de la petite phrase est décidément sans limite.