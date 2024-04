POUSSE AVEC EUX Bienvenue à Dumay-Sur-Merde ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-04-2024, 11:00 Inondations m

POUSSE AVEC EUX Bienvenue à Dumay-Sur-Merde ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-04-2024, 11:00 Inondations monstres aux Émirats ! Enfin un chouïa de conformité avec leur sigle : EAU ! Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont patiemment tenté de m’expliquer pourquoi Dubaï et tous les Émirats arabes unis - en fait un mouchoir de poche - ont coulé sous les flots. La météo ? Ouais ! Les manipulations de laboratoires avec des drones Lidl et Auchan pour faire pleuvoir bessif ? Ouais ! Un réchauffement climatique raciste, stigmatisant les Arabes et les musulmans en priorité ? Ouais, encore plus moyen-moyen cet argument-là, l’arabité et la «musulmanité» des Émirats ne provoquant en moi qu’une légère excitation de mes zygomatiques. Alors quoi ? La faute à pas de chance ? Là, on avance déjà un peu, parce que quand tu vois la tronche de l’émir MBZ, à tous les coups, tu te dis «y a une vacherie qui va un jour ou l’autre leur tomber sur le pif aux habitants de Dubaï et des prairies en plastique qui bordent la ville». Mais par-dessus tout, et au-delà de la théorie de «Pas-de-Chance», ces inondations ont révélé un truc énorme. L’absence d’égouts dans la plupart des ensembles urbains construits à prix d’or, d’or noir et de gaz bleus par les groupes occidentaux, principalement américains. Pourquoi découvre-t-on seulement aujourd’hui que cette ville n’est pas dotée de canalisations pour les eaux pluviales et usées ? Parce que la pluie, même provoquée, tombe paresseusement sur cette contrée, comme si elle craignait de se poser en cet endroit. Ech’ta ou khafett ! Va savoir pourquoi. Sauf que là, pour des raisons que seuls les Illuminati pourront nous révéler un jour, il y a eu en 48 heures d’averses l’équivalent de deux années de pluviométrie cumulée. Donc, question logique : pourquoi les entreprises du bâtiment US et celles en charge des VRD n’ont pas prévu de tuyaux pour évacuer toute cette flotte ? Non, merci ! Pas besoin de m’inonder à mon tour avec les vôtres de théories vaseuses. J’ai les miennes. Et elles sont nombreuses. D’abord, il y a cette rumeur qui dit que les bureaux d’études américains, avant même d’entamer les chantiers, et sur la base d’études sociologiques, psychologiques, voire psychiatriques et zoologiques ont jugé qu’il y avait suffisamment d’égouts, de bouches d’égout sur place, déjà prêtes à tout avaler pour en rajouter d’autres. Ça faisait doublons et gorge profonde ! Une autre rumeur raconte qu’en arrivant dans cet émirat, juché sur un chariot Hummer blindé, innocemment baptisé «El Niño», Christophe Colomb a entendu les autochtones et les auto-tamponneuses du bled ponctuer toutes leurs phrases par cette formule : « Pas de problème, nous avons nos réseaux et ça va se régler ! Entamez les travaux et le baki aâlina !» Allah yerham babek, qu’est-ce que tu veux rajouter comme réseaux à un mec qui n’arrête pas de te jurer qu’il a ses «propres» réseaux ? Tu te fies à ce qu’il te dit et tu barbotes sur les VRD. Et qui c’est qui… barbote ensuite dans sa merde, hachakoum ? Le grand Fahem qui se vantait d’avoir des réseaux souterrains partout, réseaux à travers lesquels il escompte «sérieusement» faire trembler la planète. Abou Machin ! Oh ! Dis, Abou Truc ! Elle est insupportable cette odeur qui sort à gros bouillons de tes réseaux. C’est tellement chlinguant que je double ma ration de thé à fumer pour la couvrir et rester délicieusement éveillé à ton cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-04-2024, 11:00