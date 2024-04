Nouveau Scandale À Sider El-Hadjar (Annaba) : Vingt-Deux Tonnes De Coke Dérobées EDITEUR - 28 AVRIL 2024 Cliqu

Nouveau Scandale À Sider El-Hadjar (Annaba) : Vingt-Deux Tonnes De Coke Dérobées EDITEUR - 28 AVRIL 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Il semble réellement qu’un scandale en cache un autre à Sider El-Hadjar, cible depuis quelque temps d’actes ignobles de sabotage et de vol, malgré une main de fer des plus hautes autorités du pays. Déjà secoué par trois affaires louches en l’espace de deux mois, actuellement objet d’enquêtes par la gendarmerie sur instruction du tribunal d’El-Hadjar, le complexe sidérurgique d’El-Hadjar vient d’être éclaboussé par un quatrième scandale, apprend-on de source crédible. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il s’agit du vol de 22 tonnes de coke, un produit vital pour le fonctionnement de certaines installations de production de Sider El-Hadjar. Son transport du port d’Annaba vers l’usine est assuré par des transporteurs privés. Importée en devises fortes, cette quantité de coke a été saisie à bord d’un camion à la localité de Bergouga, dans la commune de Sidi Amar, par la gendarmerie lors d’un contrôle de routine. Notre source croit dur comme fer que cette quantité est bel et bien passée par la bascule au complexe et, au lieu d’être déchargée à l’unité de Préparation des Matières et Agglomérés (PMA), elle a pris une autre destination, vers la porte de sortie, avec « la complicité des agents de sécurité ». Par ailleurs, nous apprenons à ce sujet que deux hommes arrêtés en possession dudit produit ont été déférés devant le tribunal d’El-Hadjar et écroués par le magistrat instructeur. Mis en cause dans ce scandale, trois autres personnes ont été identifiées mais demeurent toujours en fuite. Un mandat d’arrêt a été émis par les instances judiciaires à leur encontre. B. Salah-Eddine