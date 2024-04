Vaste campagne de nettoyage des plages : « Ensemble pour un été plus propre! » ikram saker by ikram saker 27 avril 2024 in Annaba A A 0 Dans la journée d’hier, une vaste campagne de nettoyage a été lancée sur les plages de la wilaya d’Annaba, marquant ainsi le début des préparatifs pour la saison estivale 2024. Cette initiative vise à accueillir les touristes et les estivants qui affluent chaque année vers la Perle de l’Est, renommée pour ses plages pittoresques. Le coup d’envoi de la campagne a été donné à la plage Ain Achir, suivie de Refas Zahouane. Parallèlement, une opération de décapage a été menée sur le parking de la plage d’Ain Achir, dans le cadre de sa réhabilitation. Sous le slogan évocateur “Annaba nous réunit avec la propreté de nos plages”, cette campagne est orchestrée sous la supervision de la direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya d’Annaba, impliquant activement plusieurs organismes locaux, tels que les directions de l’Environnement, de la Jeunesse et des Sports, de l’Education, le Centre d’enfouissement technique, l’ÉPIC Annaba Propre, ainsi que des entreprises hôtelières, des associations et des membres de la société civile. Une participation remarquable a été observée, notamment celle des élèves des écoles primaires de Harbi Amar, Bougessas, et Refas Zahouane. Cependant, au-delà de cette initiative, il est crucial de souligner le rôle fondamental du citoyen dans la préservation de l’environnement. En effet, aucune campagne de nettoyage, aussi vaste soit-elle, ne saurait véritablement changer les choses si chaque individu ne prend pas ses responsabilités et ne fait pas preuve de civisme en évitant de jeter ses déchets de manière irresponsable. Les plages de la wilaya d’Annaba sont une source d’oxygène essentielle pour les familles locales et celles des régions environnantes, offrant un refuge bienvenu lors des chaudes journées estivales. Sans propreté, il est difficile d’encourager et de promouvoir le tourisme, et encore moins d’attirer les touristes étrangers vers Annaba, une ville regorgeant de multiples destinations touristiques. Ainsi, chaque citoyen doit prendre conscience de l’impact de ses actions sur l’environnement et s’engager activement dans la préservation des précieuses ressources naturelles. Ikram Saker