Exploration du patrimoine local : Sortie éducative aux élèves de Bezri Saleh mehdi amarouayach by mehdi amarou

Exploration du patrimoine local : Sortie éducative aux élèves de Bezri Saleh mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 27 avril 2024 in Annaba A A 0 Dans le cadre du Programme national de sensibilisation et d’information pour la protection des écosystèmes forestiers, et dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine culturel pour l’année 2024, placé sous le thème “Patrimoine culturel et gestion des risques en temps de crises et de catastrophes naturelles”, la direction de l’Environnement de la wilaya d’Annaba a, récemment, orchestré une sortie éducative d’une importance capitale. Celle-ci s’est déroulée au musée et au site archéologique d’Hippone, à l’attention du Club environnemental de l’école primaire Bezri Saleh. Cette démarche, fruit d’une étroite collaboration entre la direction de la Culture, celle de l’Éducation, et celle de l’Environnement de la wilaya, a offert une opportunité inestimable aux élèves de découvrir les joyaux historiques et culturels de leur région. Guidés par un érudit de la culture locale, les jeunes explorateurs ont plongé dans le passé en explorant les vestiges romains emblématiques exposés au musée, ainsi que l’antique église de Saint Augustin, témoignant avec éloquence de la richesse historique de la région. Cette journée d’apprentissage, enrichissante, s’est conclue par une noble initiative, celle du nettoyage des espaces verts environnants, mettant, ainsi, en l’accent sur l’importance de préserver l’environnement et de valoriser le patrimoine culturel local. Il est primordial que les enfants se familiarisent avec l’histoire et les sites archéologiques de leur terre natale. En comprenant et en célébrant leur héritage culturel, ils cultivent un sentiment d’appartenance à leur communauté et sont mieux armés pour contribuer à sa préservation et à son épanouissement. Ces sorties éducatives en plein air, non seulement renforcent leur connexion avec la nature, mais les sensibilisent également à l’impératif de préserver l’environnement. Ainsi, chaque expérience pédagogique devient une occasion précieuse de découverte, d’apprentissage et d’engagement civique pour les générations futures. Mahdi AMA