L'Algérie a assuré tous les mécanismes de protection des personnes âgées et de renforcement de leur place soc

ALGER - La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a affirmé, dimanche à Alger, que l'Algérie accordait une attention particulière aux personnes âgées en leur assurant les mécanismes et mesures nécessaires pour les protéger et renforcer leur position sociale. S'exprimant à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées, organisée en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population sous le thème "Personne âgée: expérience, accompagnement et créativité", Mme Krikou a fait savoir que l'Etat algérien accordait à cette catégorie "une attention spéciale et une priorité lors de l'élaboration de la politique nationale et de la stratégie sectorielle dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment dans le secteur de la solidarité nationale, à travers des mécanismes et des mesures garantissant leur prise en charge et renforçant leur position sociale". Après avoir soutenu que la prise en charge des personnes âgées nécessitait "la convergence des efforts de tous les acteurs", la ministre a souligné que son secteur "œuvrait à la prise des mécanismes d'intervention, d'assistance et d'accompagnement pour les cas sociaux qui nécessitent une intervention, et ce, à travers l'adoption de mesures visant à améliorer leur niveau de vie". Elle a salué, dans ce sens, "la décision du président de la République portant revalorisation des pensions de retraite". Soulignant que l'Etat œuvrait à créer "un environnement sûr pour les personnes âgées", Mme Krikou a indiqué que le secteur de la Solidarité nationale avait lancé "le projet des jardins pédagogiques dans les maisons de retraite pour investir dans leur expérience, ainsi que la numérisation des mécanismes de prise en charge". Dans une allocution lue en son nom par le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Pr Djamel Fourar, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a souligné que cette journée "offre l'opportunité de mettre en lumière cette catégorie et les efforts consentis par l'Etat pour sa prise en charge", saluant "les efforts de tous les acteurs en matière de protection et d'amélioration de la situation des personnes âgées". A cette occasion, le ministre s'est félicité du projet d'accord entre le ministère de la Santé et le ministère de la Solidarité nationale, visant à "développer et assurer les outils de soutien aux professionnels et associations, outre le renforcement de la formation et la sensibilisation des personnels chargés de la protection des personnes". De son côté, la cheffe du bureau du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Mme Faiza Bendriss, s'est félicitée des "efforts inlassables consentis par l'Algérie en matière de prise en charge de la catégorie des personnes âgées, à travers la mise en place de mécanismes assurant la prise en charge sanitaire nécessaire, les soins gratuits et l'assurance santé". Cette occasion a été rehaussée par la présence de Mme Meriem Benmouloud, Haut-commissaire à la numérisation, du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani et du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Nourredine Benbraham, ainsi que des représentants des présidents des deux chambres du Parlement.