Hockey sur glace : L’Algérie remporte la Dream nations cup Par Nassim M. Publié le 30 avri. 2024 à 20:22 Hocke

Hockey sur glace : L’Algérie remporte la Dream nations cup Par Nassim M. Publié le 30 avri. 2024 à 20:22 Hockey sur glace : L’Algérie remporte la Dream nations cup Une première dans les annales du sport algérien. L’équipe nationale de hockey sur glace a remporté la Dream Nations Cup, qui a eu lieu du 22 au 29 avril à New Jersey, aux États-Unis. La selection algérienne a réalisée un exploit historique en décrochant leur premier titre dans ce sport en battant l’Arménie 7-6 en finale. Cette édition a vu la participation de l’Egypte, de l’Arménie, du Mexique, de l’Amérique centrale et de la sélection canadienne Indigenous. Malgré une compétition intense, l’équipe algérienne a réussi à décrocher la victoire finale au bout du but en or (7-6). Le comité olympique algérien a félicité l’équipe d’Algérie pour son exploit qui a eu lieu en présence du Consul d’Algérie à New York et une foule nombreuses des supporters de la diaspora algérienne aux États-Unis.