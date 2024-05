Kaylia Nemour survole la gym mondiale Par Rédaction Publié le 20 avri. 2024 à 15:55 Kaylia Nemour survole la g

Kaylia Nemour survole la gym mondiale Par Rédaction Publié le 20 avri. 2024 à 15:55 Kaylia Nemour survole la gym mondiale L’Algérienne Kaylia Nemour a décroché la médaille d’or aux barres asymétriques de la quatrième et dernière étape de la Coupe du monde 2024 de Gymnastique artistique, qui se déroule du 17 au 22 avril courant à Doha (Qatar). L’Algérienne de 17 ans a terminé ce concours avec 15.366 points, se plaçant largement devant la Philippine Ruivivar Levi (2e/13.633), au moment où la Biélorusse Alena Tsitavets s’est contentée de la troisième place, avec 13.600 points. Nemour s’était brillamment qualifiée pour la finale des barres asymétriques mercredi soir, en réalisant un enchaînement parfait, qui lui avait permis de terminer largement en tête de sa série, avec une note de 15.400, devançant ainsi la Biélorusse Alena Tsitavets (2e/13.666) et la Néo-Zélandaise Georgia Rose Brown (3e13.400). Cette quatrième et dernière étape de la Coupe du monde de Gymnastique artistique à Doha a permis à la Philippine Ruivivar Levi et à la Néo-Zélandaise Georgia-Rose Brown de décrocher les deux derniers billets qualificatifs aux JO de Paris. Nemour, elle, y était déjà qualifiée, et bien avant de venir au Qatar. Selon les organisateurs, cette dernière étape de Coupe du monde a enregistré une participation exceptionnelle de plus de 250 gymnastes, représentant 69 nations. Pour rappel, l’Algérienne Kaylia Nemour qui occupe la première place au classement général de l’épreuve, avait remporté la médaille d’or au concours des barres asymétriques lors de la deuxième étape qui s’était déroulée à Cottbus (Allemagne), et de la 3e étape qui s’était déroulée à Bakou (Azerbaïdjan). En plus de la médaille d’or qu’elle a glanée, Nemour a profité de cette compétition mondiale pour préparer les prochains Championnats d’Afrique, prévus du 30 avril au 7 mai prochains. A l’issue des quatre manches de la Coupe du monde, les deux premiers dans chacun des quatre agrès (Au maximum un par pays et par agrès), d’une nation non qualifiée, décrocheront un billet individuel pour les prochains Jeux olympiques d’été. Cependant, les gymnastes doivent participer à un minimum de trois manches sur les quatre pour être éligibles.