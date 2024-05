Athlétisme / Ligue de diamant 2024 : L’Algérien Slimane Moula sacré sur 800 m à Suzhou Par Rédaction Publié l

Athlétisme / Ligue de diamant 2024 : L’Algérien Slimane Moula sacré sur 800 m à Suzhou Par Rédaction Publié le 28 avri. 2024 à 19:03 Athlétisme / Ligue de diamant 2024 : L’Algérien Slimane Moula sacré sur 800 m à Suzhou Le demi-fondiste algérien Slimane Moula a remporté samedi la course du 800m au meeting de Ligue de diamant de Suzhou, en Chine, deuxième étape de la compétition qui a regroupé les meilleurs athlètes au monde. Pour sa première sortie officielle cette saison, l’Algérien (25 ans) a décroché la première place en 1:44.55, devant le Kenyan Kinyamal Wyclife(1:44.88) et l’Américain Murphy Clayton (1:45.18). Pour rappel, le meilleur athlètes algérien 2023 selon le sondage APS, avait composté son billet pour les Jeux olympiques Paris 2024. La troisième étape de Ligue de diamant 2024 aura lieu le 10 mai à Doha (Qatar). La League de diamant est une compétition internationale d’athlétisme, annuellement organisée par World Athletics depuis 2010. Elle remplace la Golden League, compétition disputée de 1998 à 2009. La League de diamant accueille 16 épreuves d’athlétisme, réparties sur 14 réunions, disputées durant chaque édition. Chaque épreuve donne lieu à des points attribués en fonction des performances : 8 points pour le premier, 7 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 5 points pour le quatrième 4 points pour le cinquième, 3 points pour le sixième, 2 points pour le septième et 1 point pour le huitième.