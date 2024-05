BLIDA : Un printemps fleuri Par T.Bouhamidi Publié le 28 avri. 2024 à 17:18 BLIDA : Un printemps fleuri Le co

BLIDA : Un printemps fleuri Par T.Bouhamidi Publié le 28 avri. 2024 à 17:18 BLIDA : Un printemps fleuri Le coup d’envoi de la fête annuelle de la ville des Roses appelé « Le printemps de Blida » a été donné samedi dernier, avec l’inauguration officielle des floralies, en présence d’un public nombreux. Plus d’une cinquantaine d’exposants ont répondu à l’appel de l’APC de Blida pour cet événement. Ils étaient tous présents, horticulteurs, fleuristes, pépiniéristes et la distillerie, qui a tendance à disparaître mais qui a fait son apparition cette année. La place de la Liberté, en plein centre de Blida, et le boulevard El-Aichi ne désemplissent pas tout au long de la journée jusqu’à tard dans la nuit pour l’achat d’un pot de fleurs dont l’alvéolé, el-baha, koufia, le géranium, la misère, sansevieria. « J’adore les fleurs, je suis venue spécialement pour quelques pots de fleurs afin d’égayer encore plus mon jardin », a déclaré une dame tenant à la main trois pots de fleurs très colorés. Autrefois, cette célébration était communément appelée « La bataille des fleurs », un grand moment de l’année qui était intensément vécu par les Blidéens à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai de chaque année. Cette fête constitue un événement qui réveille en beaucoup de Blidéens une certaine nostalgie. Si, par le passé, la ville des Roses célébrait à chaque printemps sa « bataille de fleurs », pour cette fois, et après une absence qui a duré des années, la parade florale a bel et bien fait son apparition, avec la participation des élèves de différentes écoles de Blida défilant à travers les rues de la ville, tenant à la main des fleurs. Les scouts ont également participé à la fête, accompagnés par la fanfare et la fantasia. Le clou du spectacle fut la relance, au titre de cette parade, d’une vieille tradition chère à la ville des Roses, consistant en l’habillage d’un nombre de véhicules avec une multitude de roses et fleurs multicolores, qui sillonnent la ville pour annoncer la venue du printemps. Pour ne rien rater de ce spectacle, de nombreux citoyens, accompagnés de leurs familles, se sont alignés, dès les premières heures de la matinée, sur les trottoirs du côté de Bab Edzair jusqu’au CEM Larbi-Tebessi. « Par le passé, le visiteur qui traversait certains quartiers du chef-lieu était attiré par une senteur de parfum qui se dégageait des plantes d’ornement que chaque maison protégeait scrupuleusement. Aujourd’hui, peu de gens préservent cette tradition, pour ne pas dire que la ville a perdu de ses valeurs et de sa propreté au profit des sachets en plastique », regrette un septuagénaire natif de Blida.