Pour des salaires impayés : Sit-in des travailleurs de CONSTRUB-EST devant la wilaya mehdi amarouayach by mehd

Pour des salaires impayés : Sit-in des travailleurs de CONSTRUB-EST devant la wilaya mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 30 avril 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 43 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La colère gronde parmi les travailleurs de l’Entreprise de construction et d’urbanisme de l’Est, SARL CONSTRUB-EST, une entreprise dont le siège social se trouve à la cité du 8 mars. Ces travailleurs se plaignent depuis des mois du non-paiement de leurs salaires, cumulant jusqu’à 31 mois d’arriérés. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont organisé un sit-in devant le siège de la wilaya, hier. Suite à quoi, leur représentant a été reçu par le wali pour trouver une solution à cette malheureuse situation qui les affecte profondément. Le représentant des travailleurs, un employé ayant passé plus de 30 ans au sein de la SARL CONSTRUB-EST, a rapporté que, lors de sa rencontre avec le wali, il a reçu des promesses que leurs voix seraient entendues. «Il a appelé le ministère devant moi et a été informé que la personne chargée de ces questions n’était pas disponible», a déclaré le représentant desdits travailleurs, après sa réunion avec le wali. «Il a assuré qu’il rappellerait pour réitérer nos revendications auprès du ministère», a-t-il rajouté. Un autre travailleur, visiblement ému, a déclaré : «Nous avons construit la moitié d’Annaba, l’enfer, la moitié de l’Algérie. Nous sommes les travailleurs qui ont bâti l’Algérie, et tout ce que nous voulons, c’est ce qui nous revient de droit»! Les difficultés ne se limitent pas au non-paiement des salaires. Les travailleurs se plaignent également de leur incapacité à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. «Les factures impayées s’accumulent, l’électricité est coupée, certains d’entre nous ont divorcé, d’autres sont décédés sans avoir reçu leurs salaires. Nous méritons une solution finale, c’est notre droit!», a crié un travailleur mécontent. Malgré avoir épuisé toutes les voies procédurales, les employés de Construb-Est en appellent, désormais, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour intervenir dans cette situation délicate. Ils dénoncent le laxisme de la direction de l’entreprise dans le règlement de leurs revendications et la détérioration de la situation sociale au sein de la société CONSTRUB/EST. Mahdi AMA