Pensions et allocations de retraite: Abdelmadjid Tebboune annonce des augmentations de 10 à 15 % Par L'Echo

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier à Alger, des augmentations allant de 10 à 15 %, des pensions et allocations de retraite, qui seront approuvées lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Présidant la cérémonie de célébration de la Journée internationale des travailleurs au siège de la Centrale syndicale à la Maison du peuple, le président de la République a affirmé que le Conseil des ministres approuvera, lors de sa prochaine réunion, des augmentations, allant de 10 à 15 %, des pensions et allocations de retraite.Le président de la République a réaffirmé, à cette occasion, l'attachement au caractère social de l'Etat découlant des principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954.Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait donné son aval pour la revalorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l'exercice 2024 pour le régime des retraites pour salariés et non salariés, toutes catégories confondues, au regard de « l'évolution du niveau de vie, en tenant compte des moyens financiers de l'Etat », insistant sur l'impératif de « préserver la protection sociale de cette catégorie qui a beaucoup donné au pays ».Le président de la République avait ordonné au Gouvernement de « réexaminer minutieusement ce dossier en Conseil de Gouvernement et de procéder à des examens approfondis pour définir le niveau des augmentations à décider de manière progressive lors du prochain Conseil des ministres ».Il avait également enjoint au Gouvernement de trouver de « nouveaux moyens de financement supplémentaires pour la Caisse nationale des retraites (CNR), afin que ces augmentations soient adaptées à l'évolution de l'économie nationale ».