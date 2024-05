Home > Annaba26 Views3 Mins0 Comment Travaux Sur Le Cours De La Révolution D’Annaba : Menaçant Ruine, La Mairi

Home > Annaba26 Views3 Mins0 Comment Travaux Sur Le Cours De La Révolution D’Annaba : Menaçant Ruine, La Mairie Sera-T-Elle Rénovée ? EDITEUR - 2 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La reprise des travaux de restauration des bâtisses vétustes, situées de part et d’autre du Cours de la Révolution, va bon train. Cela fait plusieurs mois que les ouvriers de l’entreprise chargée de cette opération sont à pied d’œuvre. Parmi les bâtiments haussmanniens retenus pour la réhabilitation dans cette célèbre place publique, les façades restaurées et ravalées des deux immeubles, dont les travaux ont été achevés il y a quelque temps, offrent une nouvelle allure. « Les visiteurs, les promeneurs ou les passants ont été émerveillés à la vue de ces bâtiments haussmanniens complètement retapés à neuf. Leur conception et leur architecture ne font pas l’ombre d’un doute. Regardez comme ils sont beaux », a indiqué un commerçant. « Dans le sillage de cette réhabilitation, les autorités locales doivent exiger des responsables du parti du Front de Libération Nationale (FLN) de procéder aux travaux d’aménagement du siège de la mouhafadha dont l’état laisse à désirer, notamment la porte d’entrée principale », a-t-il ajouté. Par ailleurs, le siège de l’hôtel de ville, ou la mairie, est en état de délabrement avancé. Le cachet architectural de cet édifice de style baroque retient l’attention des touristes et des visiteurs, qui n’hésitent pas une seule minute à en prendre des photos. À l’intérieur du siège de la commune, plusieurs problèmes nécessitent des travaux d’urgence, notamment la décrépitude des murs, l’effondrement de certains plafonds, la détérioration des escaliers, ou l’infiltration des eaux pluviales. « La mairie menace ruine. Pour la maintenir en bon état, elle doit faire l’objet de travaux d’aménagement de fond en comble. Toutes les promesses n’ont pas été tenues par les responsables de l’époque, qui ont déclaré procéder à la fermeture de l’hôtel de ville pour cause de travaux », a précisé un élu. En ce qui concerne la façade extérieure, la mairie, livrée en 1888, a été le théâtre d’un attentat commis par l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) en juin 1962. Le feu s’est déclaré, ravageant tout l’édifice et détruisant le comble et la toiture. « Les autorités peuvent faire appel à des spécialistes étrangers pour reconstruire la toiture et le comble selon l’ancienne photo de notre hôtel de ville », a conclu ce représentant du peuple. Nejmedine Zéroug