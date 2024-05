Ramdane Djezairi s’empare de la 20ème place du Top 100 des créateurs LinkedIn Algérie Par Amina Aouadi 2 mai 2024 à 12:21 Ramdane Djezairi, Director Corporate Affaires Ooredoo Algérie est le 20eme meilleur créateur de contenu sur Linkedin en Algérie ! Ramdane Djezairi, directeur de communication chez Ooredoo Algérie, a récemment été classé parmi les 100 meilleurs créateurs de contenu sur Linkedin en Algérie. Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de son engagement à partager son expertise et à inspirer les autres sur la plateforme. Avec plus de 3 millions d’utilisateurs Linkedin en Algérie, ce classement met en lumière les 100 profils les plus influents et engagés. Ramdane Djezairi se distingue particulièrement dans la catégorie Communication et culture d’entreprise, où il occupe la première place. 🟢 À LIRE AUSSI : Meilleurs influenceurs LinkedIn en 2024 : Khoubaib Kouas dans le top 20 arabe Sa réussite est le fruit d’une stratégie de contenu bien définie, axée sur le partage d’informations précieuses et d’analyses pertinentes sur le monde des affaires. Ses publications, souvent accompagnées d’un ton engageant et d’une approche pédagogique, ont su captiver l’attention d’une large audience. La carrière de Ramdane Djezairi s’étend sur plus de 20 ans dans le domaine de la communication et des relations publiques. Il possède une connaissance approfondie du paysage médiatique algérien et une expertise en communication d’entreprise et en communication institutionnelle. M. Djezairi est reconnu pour ses excellentes relations avec les journalistes et les professionnels des médias. Il a mis à profit ces liens pour construire une couverture médiatique positive pour Ooredoo et d’autres organisations avec lesquelles il a collaboré. Le responsable a le don de créer des initiatives médiatiques fructueuses. Il est le fondateur du Club de presse Ooredoo, qui offre des formations et des opportunités de réseautage aux journalistes, ainsi que du concours Media Star, qui récompense l’excellence dans le journalisme des TIC. Une vague de soutien pour Ramdane Djezairi sur Linkedin La nouvelle du classement de Ramdane Djezairi parmi les 100 meilleurs créateurs de contenu sur Linkedin en Algérie a été accueillie avec une vague d’enthousiasme et de félicitations sur la plateforme. De nombreux internautes ont tenu à exprimer leur admiration pour son travail et à souligner la qualité et la pertinence de ses publications. Voici quelques exemples de commentaires qui illustrent l’effervescence autour de cette réussite : “Bravo Ramdane Djezairi , classement bien mérité vu la qualité et la pertinence des contenus partagés et ta participation aux événements incontournables “ “Félicitations et bravo ! C’est un résultat logique et en cohérence avec tout ce que vous apportez au quotidien sur ce réseau” “Félicitations pour ta réussite. C’est vraiment impressionnant de voir tout ce que tu as accompli. Tu es une véritable source d’inspiration pour moi et pour tant d’autres. Continue sur cette lancée, car tu es sans aucun doute le meilleur dans ce que tu fais . Toutes mes félicitations encore une fois.” Ces messages de soutien témoignent de l’impact positif que Ramdane Djezairi a eu sur la communauté Linkedin en Algérie. Son engagement à partager son expertise et à inspirer les autres a touché de nombreuses personnes et lui a valu une reconnaissance bien méritée. La réussite de Ramdane Djezairi est un exemple concret de la puissance de Linkedin pour connecter les gens, partager des connaissances et promouvoir le développement professionnel. L’Algérie à l’avant-garde du leadership digital du monde arabe Le classement des 100 meilleurs créateurs de contenu Linkedin en Algérie n’est pas seulement une reconnaissance pour les individus talentueux, il s’agit également d’une étape importante pour le pays dans son ensemble. En effet, cette initiative met en lumière le dynamisme et la créativité de la communauté entrepreneuriale algérienne sur la plateforme. Elle positionne l’Algérie comme un précurseur dans l’adoption et l’utilisation stratégique de Linkedin pour la communication d’entreprise et le développement professionnel dans le monde arabe. Ce succès est d’autant plus remarquable qu’il s’agit du premier classement de ce type dans la région. Il démontre la capacité de l’Algérie à s’imposer comme un acteur majeur dans le paysage digital arabe et à inspirer d’autres pays à suivre son exemple. 🟢 À LIRE AUSSI : Un Algérien parmi les 25 contributeurs les plus influents sur le réseau social LinkedIn Le classement met en avant des voix algériennes qui contribuent à façonner le dialogue et les discussions sur des sujets d’actualité et d’intérêt commun dans le monde arabe. Ils stimulent la réflexion, partagent des connaissances et favorisent la collaboration transfrontalière.