Développement local à El Bouni : Des projets annoncés dans plusieurs quartiers ikram saker by ikram saker 3 m

Développement local à El Bouni : Des projets annoncés dans plusieurs quartiers ikram saker by ikram saker 3 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Lors d’une récente rencontre entre les représentants de la ligue des droits de l’Homme d’Annaba et le chef de la daïra d’El Bouni, une série d’annonces ont été dévoilées. En premier lieu, concernant la liste des recours des logements sociaux, il a été annoncé que sa publication interviendra prochainement, une fois toutes les formalités accomplies. Il est à noter que des informations relayées sur les réseaux sociaux laissaient entendre «que la liste aurait dû être publiée la fin de la semaine passée». Cependant, elle n’a pas été rendue publique, et des publications sur les réseaux sociaux laissent entendre que ce retard est dû à des problèmes potentiels dans la liste finale des logements sociaux de la daïra». En parallèle, le chef de la daïra a, également, dévoilé l’obtention d’un nouveau quota de logements sociaux pour ladite daïra, en réponse aux besoins en matière de logements. Pour ce qui est du quartier de Chabia2, une enveloppe financière de plus de 3 milliards a été allouée pour sa réhabilitation, dans le dessein d’améliorer les conditions de vie des résidents et de favoriser le développement local. Par ailleurs, il a été annoncé, que dimanche prochain, une sortie sera organisée pour sélectionner une assiette foncière pour recevoir plusieurs projets de développement, incluant la construction d’une école primaire, une clinique multiservices et un commissariat de police. Le projet de construction d’un Centre postal est également en cours de coordination avec la Commune. En ce qui concerne Boukhadra3, des terrains seront également sélectionnés ce dimanche pour des projets incluant la construction d’un nouveau lycée, un complexe scolaire, un bureau de recrutement militaire, un Institut paramédical, un commissariat de police et une clinique médicale. Il convient, de même, de mentionner que le quartier Ain Djebara bénéficiera aussi de trois complexes résidentiels, d’une clinique médicale et un lycée de 800 places et 200 repas, qui seront réalisés avec une livraison prévue avant septembre. De surcroît, deux nouveaux sites ont été sélectionnés pour la construction des commissariats de police et de cliniques médicales supplémentaires. Ikram Saker