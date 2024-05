Marché noir des devises en Algérie : l’euro et le dollar toujours aussi chers Société Par: Amine Ait 02 Mai 2

Marché noir des devises en Algérie : l’euro et le dollar toujours aussi chers Société Par: Amine Ait 02 Mai 2024 à 20:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo En Algérie, la principale devise demandée et échangée sur le marché noir de la devise demeure l’euro. La monnaie unique européenne a connu une notable flambée ces derniers mois et s’échange encore très cher aujourd’hui. En mai 2022, un euro s’échangeait sur le marché parallèle des devises contre environ 215 dinars algériens. En mai 2023, sa valeur a atteint les 225 dinars, pour ensuite pulvériser la barre des 230 dinars à la fin de l’été 2023. Dinar algérien : voici les cours de l’euro et du dollar de ce 2 mai 2024 Au début de l’année 2024, l’euro ne semblait pas près d’interrompre sa flambée au Square Port-Saïd, qui sert de référence au marché noir des devises. En effet, à la mi-janvier, il côtoyait déjà les sommets en s’échangeant contre 235 dinars algériens, pour passer ensuite la barre des 240 dinars algériens et inscrire enfin son plus haut record jamais enregistré en février (242,5 DZD). Depuis, la valeur de la monnaie unique européenne enchaîne les fluctuations, sans toutefois descendre sous la barre symbolique des 240 dinars. Ce jeudi 2 mai, un euro s’échange au Square Port-Saïd contre 241 dinars algériens. Tout comme l’euro, le dollar américain avance lui aussi sur le marché parallèle des devises. Le billet vert, qui s’échangeait contre 223 dinars algériens au début du mois d’avril, puis à 224,50 le 21 avril, s’échange aujourd’hui contre 225 dinars algériens. Il est à noter qu’il s’agit là du taux de référence de l’achat et non de la vente. Ainsi, si vous comptez vendre vos euros ou dollars sur le marché parallèle, il faut savoir que les cambistes vous proposeront des tarifs 5 à 10 % inférieurs à ceux de la vente. Taux de change : voici les cours de la Banque d’Algérie La flambée qui touche le marché parallèle des devises ne fait que creuser davantage le fossé avec les cours officiels des devises affichés par la banque d’Algérie ou un euro est coté à 143,90 dinars algériens à l’achat et à 143,95 dinars algériens à la vente. Le billet vert s’échange quant à lui contre 134,38 dinars algériens à l’achat et contre 134,40 dinars algériens à la vente. Il s’agit des cours interbancaires. Il est à noter que la flambée des cours des principales devises face au dinar n’arrange nullement les voyageurs algériens à destination de l’étranger qui se retrouvent obligés de payer de plus en plus d’argent en monnaie nationale pour avoir la même somme que d’habitude en Euro ou en Dollar. Les voyageurs, loin de pouvoir se contenter de la maigre allocation voyage que leur propose la banque d’Algérie, se retrouvent obligés de passer par le marché parallèle où le Dinar algérien a de moins en moins de valeur.