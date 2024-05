Véritable oasis de verdure : Le Jardin d’essai pris d’assaut par les visiteurs Par Meriem Djouder Publié le 0

Véritable oasis de verdure : Le Jardin d’essai pris d’assaut par les visiteurs Par Meriem Djouder Publié le 04 mai 2024 à 18:10 Véritable oasis de verdure : Le Jardin d’essai pris d’assaut par les visiteurs Le Jardin d’essai du Hamma a connu, ce samedi, une affluence exceptionnelle, comme si la ville entière avait décidé de se donner rendez-vous dans cette oasis de verdure pour profiter d’une journée ensoleillée et oublier les tracas du quotidien. Dès les premières heures de la matinée, des familles entières, des groupes d’amis et des écoliers en excursions ont afflué vers le jardin. Des bus provenant de plusieurs wilayas n’ont pas cessé de déposer les nombreux visiteurs, venus de tous les coins du pays, attirés par la réputation du Jardin botanique. D’ailleurs, cela a créé un trafic très dense, sur la route menant au 1er Mai et vers Alger-Centre. Les enfants, ravis de se retrouver en plein air après des semaines consacrées aux devoirs et aux révisions, couraient dans tous les sens, s’amusaient dans les aires de jeux et admiraient les animaux du petit zoo. Les adultes, quant à eux, ont pu profiter de la nature et se détendre sur les pelouses verdoyantes et pique-niquer en famille ou entre amis. L’atmosphère était à la détente et à la bonne humeur, les rires et les conversations animent joyeusement le jardin. Cette affluence record s’explique en partie par la fin des devoirs pour la plupart des écoliers, qui ont ainsi pu profiter d’un moment de liberté avant de se plonger dans les révisions pour les examens finaux. Le Jardin d’essai était, donc, l’endroit idéal pour se changer les idées, se ressourcer et se préparer mentalement pour les épreuves à venir. Une famille originaire de Constantine a confié au Jeune Indépendant : « C’est la première fois que nous venons au Jardin d’essai et nous sommes vraiment impressionnés. C’est un endroit magnifique, parfait pour passer une journée en famille ». Et d’ajouter : « Nous avons profité de ce jour de weekend et la fin des devoirs des enfants pour changer d’air et découvrir ce jardin. Nous irons ensuite visiter le Monument des Martyrs et son musée ». D’autre part, une association venue de Tizi Ouzou a, elle aussi, fait le chemin, pour ramener des enfants et adolescents profiter de cette journée ensoleillée. « Nous avons démarré à 6 heures du matin afin d’en profiter au maximum. Les enfants sont subjugués de découvrir et d’apprendre l’histoire de ce jardin », a affirmé Amar, membre de cette association. Et de poursuivre : « Ils ont pris des photos devant l’arbre ou le premier et célèbre film de Tarzan a été filmé. Les petits sont impressionnés ». Un grand-père qui s’est déplacé avec ses trois petits enfants, d’Alger-Centre, a déclaré qu’il ramène ses petits-enfants au Jardin d’essai tous les week-ends. « Ils adorent courir et jouer dans les allées, d’autant plus que là où nous habitons, nous n’avons pas d’air de jeu », a-t-il souligné. Sur le plan international, le Jardin Botanique du Hamma est reconnu comme l’un des jardins botaniques les plus remarquables au monde. Il a été adhéré au réseau international des jardins botaniques BGCI (Botanic Garden Conservation International) en février 2009 et a échangé, depuis, via son index seminum, avec plus de 160 jardins botaniques et conservatoires à travers le monde. Pour rappel, l’entreprise publique chargée de la gestion du Jardin d’essai du Hamma, avait annoncé le mois de février dernier, dans un communiqué, avoir enregistré une affluence record de 2 398 473 visiteurs en 2023, tant au niveau du jardin botanique que du jardin zoologique. Il s’agit de 1 751 372 visiteurs adultes, 386 556 enfants et 260 545 visiteurs dans le cadre de groupes, a précisé l’entreprise dans son bilan d’activités pour l’année 2023.