Diaspora algérienne : comment envoyer ses enfants gratuitement en colonie de vacances en Algérie ? Société Pa

Diaspora algérienne : comment envoyer ses enfants gratuitement en colonie de vacances en Algérie ? Société Par: Amine Ait. 05 Mai 2024 à 11:40 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Les membres de la diaspora algérienne en France peuvent envoyer gratuitement leurs enfants en colonie de vacances en Algérie. Lancée par le président Abdelmadjid Tebboune en 2022, et confiée à la Grande mosquée de Paris, l’initiative rencontre un certain succès auprès de la communauté algérienne en France et dans d’autres pays européens. Bien qu’installés dans l’Hexagone, de nombreux Algériens de France restent intimement connectés à leur pays d’origine et font tout pour que leurs enfants le soient aussi. Beaucoup ne manquent d’ailleurs pas de se rendre en Algérie accompagnés de leurs enfants pendant les vacances scolaires, initiant ainsi leur progéniture aux valeurs ancestrales algériennes et à l’ambiance bien particulière du pays de leurs origines. Colonies de vacances gratuite en Algérie : engouement remarquable des enfants de la diaspora algérienne en France À l’été 2022, l’État algérien a lancé une initiative permettant à 60 enfants de la communauté algérienne en Europe, notamment en France, de profiter d’une colonie de vacances en Algérie. Bien que les Algériens installés en Algérie cherchent eux-mêmes d’habitude à envoyer leurs enfants en colonie de vacances à l’étranger, cette initiative a eu un succès remarquable, à tel point que l’année suivante, soit à l’été 2023, 900 enfants se sont de nouveau inscrits à cette colonie qui permet de découvrir les paysages, la culture, l’histoire de l’Algérie, et surtout de nouer des liens avec leur pays d’origine. À l’approche de la saison estivale 2024, « ce sont 2.000 enfants qui sont attendus » pour participer à une nouvelle colonie de vacances en Algérie qui leur fera découvrir cette fois-ci le littoral algérien, fait savoir à TSA la Grande Mosquée de Paris qui s’est vu confier l’organisation de cet évènement en collaboration avec le gouvernement algérien. Colonie de vacances gratuite en Algérie : voici les conditions et ou s’inscrire pour la diaspora algérienne en France La Grande Mosquée de Paris a indiqué à TSA les conditions exigées pour permettre aux enfants issus de la communauté algérienne en Europe de participer aux colonies de l’été 2024 en Algérie. Les voici : – Les participants (filles ou garçons) doivent être nés entre le 1er août 2010 et le 31 décembre 2014 – Les inscriptions sont ouvertes à deux enfants maximum de chaque famille – Les participants doivent détenir un passeport algérien en cours de validité – Pour s’inscrire, il faut remplir « obligatoirement » ce formulaire en ligne Pour la saison estivale 2024, deux sessions sont programmées : la première du 11 juillet au 22 juillet et la deuxième du 25 juillet au 5 août, chacune durera 10 jours. Les départs et les retours se feront depuis et vers 4 aéroports en France, à savoir ceux de Paris, Lille, Lyon et Marseille. Les enfants seront encadrés par des « accompagnateurs diplômés ». Il s’agit de directeurs de centres et d’animateurs et animatrices de la Grande Mosquée de Paris mais aussi « d’animateurs locaux » dépendant du ministère algérien de la Jeunesse et des Sports. Pour finir, la Mosquée de Paris a tenu à souligner que « les frais liés au séjour, les activités, l’hébergement, le transport ainsi que les repas des participants sont pris en charge » par l’État algérien.