Home > Annaba111 Views2 Mins0 Comment Centre Sportif De La Tabacoop D’Annaba : À Quand La Réhabilitation Du Pa

Home > Annaba111 Views2 Mins0 Comment Centre Sportif De La Tabacoop D’Annaba : À Quand La Réhabilitation Du Parc ? EDITEUR - 5 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le ministre de la Jeunesse et des Sports vient d’être interpellé par un député du Parti de la Justice et du Développement (PJD) concernant le centre sportif situé au cœur du parc de la Tabacoop (Coopérative des Tabacs). Ce centre sportif comprend des terrains de tennis, de tir, de pétanque, une piscine et des installations d’hébergement pour les sportifs, ainsi que les sièges de la ligue régionale de football et de l’équipe principale d’Annaba, à savoir l’Union Sportive Madinet Annaba (USMA). Il est à noter que ce centre sportif est situé à proximité des ruines de la ville romaine d’Hippone (Hippo Régius) et en contrebas de la basilique Saint Augustin, surnommée par les habitants d’Annaba « Lalla Bouna ». Il convient d’ajouter que ce parc, qui abrite une piscine olympique à l’abandon, un chalet qui accueillait l’élite de la ville et un restaurant rustique utilisé pour des événements ou des banquets il y a quelques décennies, était autrefois très attractif. Le parc était agrémenté d’arbres décoratifs, de magnifiques rosiers et d’autres plantes fleuries. Les allées ombragées permettaient aux familles de se détendre tout en offrant aux enfants la possibilité de jouer à des jeux, de faire du vélo ou de s’amuser sur les pelouses. En remontant un peu plus loin dans l’histoire coloniale, la Tabacoop était animée lorsque les planteurs de tabac, appelés « khadaras », venaient livrer leurs produits séchés et recevoir leur paiement après une année de travail. Le tabac était traité à la Tabacoop par une unité appelée « La Castère ». Malheureusement, les locaux ont changé de vocation et le matériel utilisé pour le traitement du tabac a été vendu comme étant obsolète et serait actuellement en Tunisie. Une prise en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports pourrait redonner vie à ces lieux qui méritent d’être réinvestis par les sportifs et les familles d’Annaba. A. C.