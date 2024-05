Garde républicaine Un corps d'élite L'ANP poursuit son plan de communication et d'ouverture au grand publi

Garde républicaine Un corps d'élite L'ANP poursuit son plan de communication et d'ouverture au grand public. La Garde républicaine, un corps noble par excellenceLa Garde républicaine, un corps noble par excellence À l'instar des différents corps d'armées du monde, la Garde républicaine algérienne renforce ses rangs et poursuit son programme de professionnalisation, conformément au plan de développement et de modernisation de l'Armée nationale populaire (ANP). La visite de l'établissement central de soutien du commandement de la Garde républicaine, sis dans la commune de Rouiba, à l'est d'Alger, ce dimanche 05 mai 2024, a permis à un groupe de journalistes relevant de plusieurs médias privés et publics, tous supports confondus, de prendre la mesure de l'évolution fulgurante de cette institution militaire. Corps noble par excellence, la Garde républicaine semble avoir accompli des stades de développement et de réalisations assez importants au vu des chantiers et activités visitées sur les lieux. L'établissement central de soutien aux unités et formation de la Garde républicaine, nouvellement réceptionné, est dédié au soutien sous ses différentes disciplines, à savoir le transport, la logistique, l'armement, le matériel, la formation et la didactique, le médical et autres services encore. La visite guidée au sein de cet établissement central, véritable pierre angulaire dans le fonctionnement des différentes unités et formations de la Garde républicaine, nous a permis de constater l'étendue du fonctionnement et de l'organisation de ce jalon indispensable dans le fonctionnement de ce corps d'armée. Après avoir exprimé la bienvenue, le chef de l'établissement central de soutien (ECS), le lieutenant-colonel Bakhoui Nabil, a confié qu'en plus de «rapprocher les médias de l'institution militaire et la consolidation du lien de l'armée avec la nation, cette visite vise à créer des canaux de communication plus efficients et professionnels et à établir des liens renforcés avec les médias», dira-t-il avant de souligner que pareilles initiatives visent, également, à traduire cette «image honorable de l'Armée nationale populaire, à travers les réalisations dans le cadre du programme de développement de la Garde républicaine». Le site abritant le siège du soutien central de la Garde républicaine, un espace très aéré situé près de la zone industrielle, est agréablement aménagé et ses différentes unités parfaitement réparties. Autonome dans son fonctionnement, l'établissement central de soutien (ECS) dispose d'un certain nombre d'ateliers et d'unités pédagogiques très perfectionnées, assurant la formation continue au profit des différents éléments de la Garde républicaine, mais aussi les autres corps d'armée. Le site est doté de commodités et d'infrastructures hautement qualifiées, notamment une salle de détente, une salle de jeu, une salle de sport et de remise en forme, un foyer, une boulangerie sophistiquée,... Cela, en plus d'un parc roulant d'engins, de moyens de transport flamBant neuf et de matériels de soutien très sophistiqués. Sur le plan médical, le site de l'ECS est également équipé d'un matériel de premier ordre, avec des moyens de premiers secours et d'évacuation d'urgence modernes. Une fierté pour le corps de la Garde républicaine qui reste à l'avant-garde des institutions militaires, sur nombre de points et d'acquis. Sur le plan de la sauvegarde du patrimoine tangible et intangible, la Garde républicaine peut se targuer d'être un maillon dans la sauvegarde de l'héritage séculaire de nos aïeuls, notamment sur le plan des habits traditionnels, l'armement, la musique et le patrimoine équestre. La visite guidée a permis ,également, aux représentants des médias de prendre connaissance de l'étendue du savoir-faire de la Garde républicaine, qui semble avoir évolué sur plus d'un plan. Loin des idées reçues, celles, notamment, liant la Garde républicaine à la musique et aux protocoles uniquement, cette institution noble de l'Armée populaire nationale est, en fait, un corps d'élite complet et très varié. On apprendra de la bouche du commandant de l'établissement que le site devra être baptisé du nom du chahid Khalfi Saïd, dont «la famille a été contactée et conviée aux festivités officielles du 1er Novembre de cette année», nous confiera le lieutenant-colonel, Bakhoui Nabil. Dans un climat convivial et très détendu, les journalistes ont également assisté à des cours sur la mécanique et le système de refroidissement des moteurs, ainsi qu'un cours autour des armes de guerre, telle la Kalachnikov et une démonstration de démontage et de remontage, yeux bandés, d'une arme de poing de fabrication algéro-émiratie. Une autre démonstration, celle-là de karaté très impressionnante donnée par des éléments de la Garde républicaine. Mohamed OUANEZARMohamed OUANEZAR 00:00 | 06-05-2024