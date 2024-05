Inauguration du 26e Batimatec / AADL 3 : Belaribi mise sur la qualité et l’excellence ACTUALITÉSUNE 6 mai 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin La 26e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec-2024) a été conjointement inauguré hier par le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belarbi et son homologue des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh au Palais des expositions des Pins Maritimes (Alger). Par Meriem B. Prenant la parole, en marge de cette manifestation, Mohamed Tarek Belaribi, a assuré, lors d’un point de presse, que son département ministériel, ayant tiré les leçons et les points de faiblesse des précédentes formules AADL, est fin prêt pour le bon déroulement de l’AADL 3. Dans ce sens, soulignant que les assiettes foncières devant abriter ce nouveau programme constituaient dans le passé une sérieuse préoccupation, il a tout de même affirmé que son secteur est totalement prêt à mener ce gigantesque programme de logements tant attendu par les citoyens. Il a affirmé qu’avant le 5 juillet les souscriptions de l’AADL 2 seront terminées, car il n’en reste que 26000 logements. Dans ce contexte, le ministre a précisé qu’une réunion avait eu lieu, il y a quelques jours, au niveau du ministère pour examiner le cadre juridique régissant la formule location-vente, en vue de modifier les décrets exécutifs relatifs au programme AADL. Le taux d’avancement des préparatifs pour le lancement des souscriptions a atteint 90 %, selon M. Belaribi, affirmant que l’opération serait à 100% numérique. » Nous serons au rendez-vous, et à la hauteur des attentes des citoyens » a promis le ministre qui a assuré que la procédure de souscription à la formule Aadl 3 sera » simple et facile « . La date d’ouverture des souscriptions pour AADL 3 sera annoncée en temps opportun. En attendant, nous sommes en phase d’expérimentation de la plateforme de souscription numérique dédiée à ce programme en vue de la finaliser. Évoquant les prix des logements Aadl 3, il a fait savoir que son secteur étudie actuellement cette question et que l’augmentation qui interviendra par rapport aux précédents programmes, se fera de manière scientifique et étudiée. Et à Belaribi d’attribuer cette augmentation à la hausse des coûts des matières premières. Dans ce sillage, le premier responsable du secteur a fait part de l’énorme budget alloué au secteur de l’habitat, affirmant : » Il y a 313 milliards de dinars alloués au logement dans la loi de finances 2024, dans divers programmes, ce qui est un chiffre considérable « . Le ministre Belaribi n’a par ailleurs pas manqué de souligner qu’aujourd’hui le logement 100% algérien est devenu une réalité et nous avons atteint l’autosuffisance en tous les matériaux de construction. Relance prochaine du programme LPP Le ministre de l’Habitat a également annoncé la préparation de son département ministériel à lancer le programme de logement dans la formule LPP pour la deuxième fois, suite à une augmentation considérable du nombre de personnes intéressées par ce programme, notamment après l’approbation par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hausses importantes dans les salaires de la classe ouvrière. Précisant, que le lancement de ce nouveau programme se ferait » directement après le lancement des souscriptions au programme AADL 3 « , la date devant être déterminée ultérieurement. Le ministre a également insisté sur la nécessité de numériser toutes les procédures d’inscription et d’acquisition de logements dans toutes les formules. Faisant le point sur le Salon, Belaribi a salué l’évolution du Salon Batimatec, une manifestation qui a fait preuve de professionnalisme et de maturité au fil des années. » Ce salon est le premier en importance à l’échelle méditerranéenne « , s’est-il réjoui. Cet événement phare du secteur du bâtiment et des travaux publics, a vu la présence des ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, en présence du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi , ainsi que Saïda Neghza, présidente de a Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA). M. B.