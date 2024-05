Visite en Algérie : Mbappé confirme à demi-mot Sport Par: Rafik Tadjer 06 Mai 2024 à 10:27 facebook-logo twit

Visite en Algérie : Mbappé confirme à demi-mot Sport Par: Rafik Tadjer 06 Mai 2024 à 10:27 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Kylian Mbappé est attendu cet été en Algérie. La rumeur court depuis plusieurs mois et le joueur du Paris Saint-Germain ne la dément pas. Il vient même de confirmer à demi-mot qu’il se rendra bientôt dans le pays des origines de sa mère. Le champion du monde français est né en France d’un père camerounais, Wilfrid Mbappé, et d’une mère algérienne, Faiza Lamari. L’été dernier, il s’est rendu au Cameroun dans un voyage très médiatisé durant lequel il n’a pas exclu de se rendre également en Algérie. Visite de Faiza Lamari en Algérie Un projet devenu un peu plus proche de se concrétiser lorsque Faiza Lamari s’est déplacée à la mi-avril dernier sur sa terre natale. La mère de Kylian Mbappé, qui est aussi son manager, s’est rendue d’abord à la Casbah d’Alger puis à Béjaïa où elle a eu une intense activité. Même si elle n’a rien dit à ce propos, beaucoup ont estimé que son déplacement est destiné aussi à préparer celui de son fils cet été. Interrogée par un passant qui l’a reconnue à la place Gueydon de Béjaïa, elle s’est contentée de sourire. Deux semaines après, la question a été posée directement au concerné par la plateforme Brut. LDC, transfert au Real, voyage en Algérie : un été « excitant » attend Kylian Mbappé Peut-être un déplacement en Algérie qui pourrait être prévu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? « On est encore en train de ficeler un petit peu tout. Pour vous dire la vérité, on essaye de préparer, mais la Ligue des champions gère un peu tout, ça demande beaucoup d’énergie et de concentration », a répondu, au média français Brut, le joueur qui s’apprête à disputer ce mardi la demi-finale retour de la prestigieuse compétition européenne face au Borussia Dortmund. À l’aller, les Parisiens ont été battus 1-0. « Bien sûr qu’il y a pas mal de projets dans les tuyaux. Je pense que vous allez être informés très bientôt et ça va être, c’est sûr, un été très excitant », a poursuivi Kylian Mbappé. En attendant, le joueur reste très concentré sur le match de Ligue des champions prévu ce mardi. Il a conclu en espérant voyager cet été avec le trophée européen dans ses bagages. « Oui, c’est sûr, avec la fondation, on a quelques projets. J’ai des projets aussi, je vais me déplacer donc ça va être super et je suis très impatient bien sûr d’arriver là-bas avec la Ligue des champions. J’y serai un peu plus léger », a-t-il insisté. Outre la Ligue des champions et son voyage en Algérie, Mbappé devrait vivre un été excitant pour une autre raison. Son transfert au Real Madrid dès le prochain mercato est annoncé comme très probable.