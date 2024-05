Gare Agha d’Alger : Le mégaprojet de la SNTF pour redessiner la capitale Par Amina Aouadi 7 mai 2024 à 13:07 La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a franchi une étape importante vers la réalisation d’un projet d’envergure à la gare de Agha à Alger, en s’associant au Fonds national d’investissement (FNI) pour étudier les modalités de financement de ce méga-complexe. Lors d’une récente rencontre entre le DG de la SNTF, A. Bouaouni, et son homologue du FNI, Kamel Mansouri, un exposé détaillé a été présenté, dévoilant les contours ambitieux de ce projet structurant. Au-delà d’une gare ferroviaire flambant neuve répondant aux standards internationaux, le complexe d’Agha promet de métamorphoser la zone en un véritable catalyseur de développement économique. 🟢 À LIRE AUSSI : La SNTF lance la Carte Jeune : voici ces avantages Un centre commercial, un hôtel de luxe, une tour de bureaux, un parking à étages, des esplanades et des jardins de loisirs, sans oublier des espaces ouverts donnant sur la façade maritime du port d’Alger, composent ce projet d’envergure. Gare Agha : Alger métamorphose sa gare en un pôle multimodal d’envergure internationale Intégré au schéma de réaménagement de la façade maritime d’Alger, ce complexe vise à insuffler une nouvelle dynamique à la capitale, en stimulant l’activité touristique, économique et sociale. Les usagers profiteront d’un espace multimodal interconnecté, mêlant commerce, loisirs, services et une gare ultramoderne. Plus qu’un simple moyen de transport, la gare d’Agha ambitionne de devenir un véritable lieu de vie, un carrefour d’échanges et une vitrine de l’art de vivre algérien. 🟢 À LIRE AUSSI : SNTF : jusqu’à 100 % de réduction pour cette catégorie de voyageurs La concrétisation de ce projet titanesque contribuera sans nul doute à la modernisation des infrastructures de transport en Algérie et à l’embellissement de la capitale. Une nouvelle ère s’annonce pour la gare d’Agha, appelée à devenir un pôle incontournable de l’Alger d’aujourd’hui et de demain.