Paroles de la chanson Traficante par Alonzo HuFel on the beat J'ai envie d'rouler jusqu'à Napoli Non, me compare pas à ces comiques J'ai charbonné jusqu'à l'insomnie J'suis une rockstar comme David Bowie Dans la bouche : un cohiba, piña colada, la rue, c'est la corrida, la rue, c'est la corrida Un joint du Népal et j'plane dans les bras de Maria, dans les bras de Maria, mamé Lunettes Cartier dans la Golf, je ne joue pas au golf Sur le passage piéton, j'ai vu ses yeux dans mes yeux J'l'ai croisé à la Rose, je lui ai offert une rose Je lui tends la main, j'la fais rentrer dans le jeu J'suis love de elle mais elle se marie pas avec les traficantes (Traficantes) J'suis love de elle mais elle se marie pas avec les traficantes (Traficantes) Le soleil frappe, j'suis en terrasse, ça sort les T-Max Wesh alors ma race, j'ai la tête dans la paperasse Elle veut vivre à Monte-Carlo, elle veut des sacs à carreaux Que j'me tienne à carreau mais je change pas, j'arrive pas Dans la bouche : un cohiba, piña colada, la rue, c'est la corrida, la rue, c'est la corrida Un joint du Népal et j'plane dans les bras de Maria, dans les bras de Maria, mamé Lunettes Cartier dans la Golf, je ne joue pas au golf Sur le passage piéton, j'ai vu ses yeux dans mes yeux J'l'ai croisé à la Rose, je lui ai offert une rose Je lui tends la main, j'la fais rentrer dans le jeu J'suis love de elle mais elle se marie pas avec les traficantes (Traficantes) J'suis love de elle mais elle se marie pas avec les traficantes (Traficantes) J'suis dans mon dél' Sourire aux lèvres J'suis dans mon dél' Je coupe mon tél' Lunettes Cartier dans la Golf, je ne joue pas au golf Sur le passage piéton, j'ai vu ses yeux dans mes yeux J'l'ai croisé à la Rose, je lui ai offert une rose Je lui tends la main, j'la fais rentrer dans le jeu J'suis love de elle mais elle se marie pas avec les traficantes (Traficantes) J'suis love de elle mais elle se marie pas avec les traficantes (Traficantes)