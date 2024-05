Paroles de Determiné Alonzo 24566 Classement Album Écoutez "Determiné" sur Amazon Music Unlimited (ad) Su

Paroles de Determiné Alonzo 24566 Classement Album Écoutez "Determiné" sur Amazon Music Unlimited (ad) Sud nord est ouest on est là (ouest !) On a la Baraka même sortis des favelas Qui peut nous arreter fada (ouest !) Les HLM sont trop determinés, trop determinés (2fois) En tête a queue j'me gare sur l'instru En plaque 13 entre 2lexsus Ne paniquez pas pour votre rap game Je joues pas avec vous Laisse les clash pour eminen What's my mother fuckin name A.L.O.N l'enfant du block poulette J'fais rapper la guitare de KURT COBEN Faut convertir la haine en amour hlm Ont n'y gagnera au change on récolte ce qu'on sèment Mentalité Western en plein aprèm Sa tire en plein carême Faut qu'sa cesse écoutons l'adden Même si le diable met des survêt croco Qu'il traine dans nos bars Faut pas l'confondre Sinon sa fait Bang Bang Bang Benga Benga Faut se calmer Comment la vie d'un frère peut s'lever pour des billets Prisonnier de court long termes Rappelez moi c'est quoi la liberté on a oublié Woulla Refrain (2fois) C'est pas les travailleurs Mais ceux qui ont peur qu'on voté pour Sarko Il a diabolisé les quartiers avec ses propos Il a pas pris le problème a la racine Il parle trop on est des caricaturistes Historique mr Sarko, c'est le classico L'etat contre le peuple cogniooo Ne crois pas que c'est que ton drapeau Determinés a se faire entendre C'est pas des kilos d'shit que nos mères enfantent On est pas illégaux dans l'berceau Comprendééé Molo molo pti rigolo Tu crois savoir oh malade Y'a des familles a terre sans le moral Sans l'courage, sans le mental Qui squattent les assises sa l'a fout mal On a l'habitude de la guigne on l'a rayaveee Les coups de matraques et les gardav' le placard c'est pas pour nous Laisses sa aux violeurs Determinés a sauver l'honneur On grandit avec différentes ambiances sonore On s'melangent et alors Nos différences valent de l'or, mi amor Woulla Refrain (2fois) On attend plus on est deter Roue arrière, doigt en l'air Prends l'euro Coupe à l'eau si le taux de problème t'empaigue (2fois) DETERRR