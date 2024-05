Paroles de la chanson 3615 Bonheur par Soprano Allô ? Moi, c'est Anthony, je vois le mal partout Même quand i

Paroles de la chanson 3615 Bonheur par Soprano Allô ? Moi, c'est Anthony, je vois le mal partout Même quand il fait soleil, je vis l'hiver de Moscou Ma vie, c'est un bourbier, pas un long fleuve tranquille Je passe ma vie à surfer sur des tsunamis Bien sûr, je suis poli quand on me dit : "Bonjour" Je bâillonne mes larmes avec mon plus beau sourire Mais quand la nuit me rappelle que je suis seul J'entends mes vieux démons me pousser à la folie Mais pourtant, j'aimerais guérir, trouver la paix Pourtant, j'aimerais guérir (3615 Bonheur, j'écoute ?) Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la pluie Je fais, je fais le 3615 Bonheur Quand la mélancolie me repeint tout en gris Je fais, je fais le 3615 Bonheur Allô ? Allô ? Y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre ? Allô ? Allô ? Je fais le 3615 Bonheur (Yeah) Oui, allô ? Moi, c'est Anne-So', au milieu des gens, je me sens un peu trop solo Je filtre ma vie pour des likes et des follows Ma vie est nourrie par les théories du complot Ouais, j'suis parano à cause des infos Mais quand mon écran me rappelle que je suis seul J'entends mes vieux démons me pousser à la folie Mais pourtant, j'aimerais guérir, trouver la paix Pourtant, j'aimerais guérir (3615 Bonheur, j'écoute ?) Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la pluie Je fais, je fais le 3615 Bonheur Quand la mélancolie me repeint tout en gris Je fais, je fais le 3615 Bonheur Allô ? Allô ? Y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre ? Allô ? Allô ? Je fais le 3615 Bonheur (Yeah) 36, 30, 3615 (Allô ?) 36, 30, 3615 (Bonheur) 36, 30, 3615 (Allô ?) 36, 30, 3615 (Bonheur) 36, 30, 3615 (Allô ?) 36, 30, 3615 (Bonheur) 36, 30, 3615 (Allô ?) 36, 30, 3615 Bonheur (Ah) La clé du bonheur vous la vendait sur vos réseaux (Réseaux) Et si je vous appelle, c'est pour avoir un code promo' Allô ? Allô ? Y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre ? Allô ? Allô ? Je fais le 3615 Bonheur (Breh) Ouh, ouh, ouh (Je fais le 3615 Bonheur) Ouh, ouh, ouh Ouh, ouh, ouh (Le 3615 Bonheur, allô ? Allô ?) Ouh, ouh, ouh (Le 3615 Bonheur) Ouh, ouh, ouh Ouh, ouh, ouh (Je fais le 3615 Bonheur, ah)