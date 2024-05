Roule Soprano Le jour se lève, la vie reprend Faut remplir la gamelle Mais tout en souriant Les proches appell

Roule Soprano Le jour se lève, la vie reprend Faut remplir la gamelle Mais tout en souriant Les proches appellent Ils prennent des nouvelles Mon sourire leur ment Rien n'est plus comme avant Je fais semblant au milieu des gens Je chante, je danse mais quand arrive la nuit Ton absence et ton fou rire Font trop de bruit, impossible de dormir Donc je roule, roule, roule, roule, roule Dans les rues de ma ville Larme à l'œil, la boule au ventre Je refais le monde avec des si Oui je roule, roule, roule, roule, roule Jusqu'au bout de la nuit J'accélère, majeur en l'air En insultant ta foutue maladie On pense à toi On pleure parfois On se demande pourquoi Mais ainsi va la vie Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là Tu repose en paix, on croit au paradis Tu nous voulais fort Tu nous voulais heureux Donc j'ai repris le sport Je fais de mon mieux Mais la nuit ton souvenir Fait trop de bruit, impossible de dormir Donc je roule, roule, roule, roule, roule Dans les rues de ma ville Larme à l'œil, la boule au ventre Je refais le monde avec des si Oui je roule, roule, roule, roule, roule Jusqu'au bout de la nuit J'accélère, majeur en l'air En insultant ta foutue maladie Rien ne sera plus comme avant Il est temps d'aller de l'avant Il est temps de dire au revoir Mais sur le quai de l'insomnie Tous les trains me mènent à lui Donc comme tous les soirs Oui je roule, roule, roule, roule, roule Dans les rues de ma ville Larme à l'œil, la boule au ventre Je refais le monde avec des si Oui je roule, roule, roule, roule, roule Jusqu'au bout de la nuit J'accélère, majeur en l'air En insultant ta foutue maladie Oui je roule, roule, roule, roule, roule Dans les rues de ma ville Larme à l'œil, la boule au ventre Je refais le monde avec des si Oui je roule, roule, roule, roule, roule Jusqu'au bout de la nuit J'accélère, majeur en l'air En insultant ta foutue maladie