Algériens établis à l’étranger : importante décision pour faciliter l’entrée en Algérie Par ania.b 8 mai 2024 à 13:57 Dans un communiqué diffusé ce mercredi 8 mai 2024, le consulat d’Algérie à Metz (France) a annoncé une mesure d’importance prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur des Algériens résidant à l’étranger. En effet, selon cette même source, les membres de la communauté nationale installés à l’étranger sont désormais autorisés à entrer sur le territoire national en présentant leur carte d’identité, exceptionnellement et de manière dérogatoire. L’Etat facilite l’entrée sur le territoire aux algériens de la diaspora Cette décision, prise dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale et dans le but de faciliter le retour des citoyens algériens vers leur pays, restera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2024 : “Le consulat d’Algérie à Metz informe que les autorités algériennes compétentes ont décidé d’autoriser, de manière exceptionnelle et dérogatoire, jusqu’au 31/10/2024, les citoyens algériens détenant des passeports étrangers valides à entrer et sortir du territoire national sans nécessité préalable de visa, selon les conditions suivantes : 1 – Passeport étranger valide, accompagné d’une carte d’identité nationale biométrique et électronique (CNIBE) algérienne, même expirée. 2 – Passeport étranger valide, accompagné d’un passeport biométrique algérien, pour les personnes qui ne disposent pas d’une CNIBE,” indique le communiqué. En conclusion, pour garantir le bon déroulement de cette mesure, les enfants de la communauté nationale à l’étranger bénéficiant de ces facilités doivent présenter les mêmes documents à leur entrée et sortie du territoire national, souligne la même source. Cette décision historique représente une excellente nouvelle pour nos concitoyens établis à l’étranger.