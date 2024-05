Les Algériens Résidant À L’étranger Autorisés Jusqu’au 31 Octobre À Entrer Sur Le Territoire National Avec La CIN EDITEUR - 8 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger porte à la connaissance des citoyens algériens résidant à l’étranger et titulaires de passeports étrangers valides qu’ils peuvent, jusqu’au 31 octobre 2024, enter et sortir, de façon exceptionnelle, du territoire national, sans l’obtention préalable d’un visa, et ce sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Dans le cadre des efforts fournis en vue de prendre en charge les membres de la communauté nationale résidant à l’étranger, de faciliter leur entrée sur le territoire national et leur retour à leur résidence habituelle, à l’occasion de la saison estivale de cette année et sur instructions de Monsieur le président de la République, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger porte à la connaissance des citoyens algériens résidant à l’étranger et titulaires de passeports étrangers valides qu’ils peuvent, jusqu’au 31 octobre 2024, enter et sortir, de façon exceptionnelle, du territoire national sans l’obtention préalable d’un visa, dans les deux cas suivants : la présentation d’un passeport étranger valide, avec une pièce d’identité nationale biométrique, même si elle n’est plus valide, ou la présentation d’un passeport étranger valide, avec un passeport biométrique algérien expiré. Pour assurer le bon déroulement de cette opération, les enfants de la communauté nationale à l’étranger bénéficiant de ces facilitations, doivent présenter les mêmes documents à l’entrée et à la sortie du territoire national.