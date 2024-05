Quai minéralier du port d’Annaba : Un projet appelé à générer près de 2.000 emplois ikram saker by ikram saker 8 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 13 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Depuis plusieurs jours, les diverses opérations de réalisation du quai minéralier du port d’Annaba ont été lancées par le maître de l’ouvrage, à savoir l’Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), cela, en coordination avec les divers intervenants au niveau de la wilaya d’Annaba en vue de concrétiser cet important projet structurant dans les délais. Nous avons constaté de visu que les travaux ont démarré pour la réalisation des bases de vie et l’aménagement des sites des chantiers du quai minéralier, du côté de la partie Sud du port en direction de la cité côtière de Seybouse. Ces travaux en cours portent sur la clôture du site qui s’étend sur 3 hectares, l’exécution des travaux topographiques et géotechniques liés au projet et l’identification des passages pour le transport de produits, matériel, gros engins, pierres et autres, vers les chantiers d’extension du port, a précisé une source proche du projet. Dans les mêmes opérations de préparation du lancement des travaux de réalisation du quai minéralier destiné exclusivement à l’exportation du phosphate et produits phosphatés, le travail est engagé en coordination avec le Comité de pilotage présidé par le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, et composé des responsables des divers secteurs concernés, dont ceux des Travaux publics, des Ressources en eau, de l’Emploi, du Transport, de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz, en vue de mettre en place les conditions nécessaires pour le bon déroulement des travaux et aplanir les éventuels récifs, selon notre source. Il faudrait rappeler que la réalisation de ce quai minéralier de 1.600 mètres de longueur et un tirant d’eau de 16 mètres, a été confiée à un consortium algéro-chinois composé de China Harbour Engineering Company (CHEC), Cosider-TP et l’Entreprise publique économique méditerranéenne des travaux maritimes (Meditram). Ce projet permettra de développer la capacité d’accueil du port d’Annaba pour recevoir les gros navires et de faciliter le chargement, le déchargement et le transport du phosphate et produits phosphatés. Ainsi, une enveloppe financière de 89 milliards DA a été allouée au projet appelé à générer près de 2.000 postes d’emploi. La réalisation du projet du quai minéralier au port d’Annaba est menée dans le cadre d’un marché à l’amiable décidé au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue le 24 janvier passé, au regard du caractère urgent et stratégique du projet qui s’inscrit dans le cadre du mégaprojet de phosphate intégré englobant les quatre wilayas de l’Est (Tébessa, Souk-Ahras, Skikda et Annaba) et visant la diversification et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Par : A.Ighil