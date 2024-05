, Nabokov, Bourdieu, Eco, Le Clézio, Modiano, Levi-Strauss ou encore le président Mitterrand seront ses invités. En 1987, il interviewe clandestinement Lech Walesa en Pologne. «Apostrophes» dure quinze ans, de 1975 à 1990, suivie par des millions de téléspectateurs. Et certains extraits ont toujours un gros succès sur internet. Indépendance sans compromis La popularité du journaliste littéraire, qui rassemblait près d’un million d’abonnés sur X (ex-Twitter), n’a pas été entamée par cette polémique, mais il choque en septembre 2019 avec un tweet jugé sexiste à propos de l’activiste suédoise Greta Thunberg. Il devient ensuite le premier «non-écrivain» coopté au sein de l’Académie Goncourt. Celle-ci a salué l’«insatiable curiosité» et la «haute morale» de celui qui en fut juré à partir de 2004, puis président en 2014, et qui s’en était retiré fin 2019. Les autres académiciens lui savent gré d’une indépendance sans compromis face aux grands éditeurs français. Sous sa présidence, les éditions du prix Goncourt en 2006 («Les Bienveillantes» de Jonathan Littell) et 2010 («La Carte et le Territoire» de Michel Houellebecq) restent dans les annales. Né à Lyon (centre-est) le 5 mai 1935, dans une famille de petits commerçants, il a passé son enfance dans le Beaujolais et était connu pour être un amateur éclairé des vins de ce terroir. On lui doit un «Dictionnaire amoureux du vin» (Plon, 2006). En football, c’était un fidèle du club de l’AS Saint-Etienne et de l’équipe de France.