Système de gestion des déchets : Tebboune ordonne sa révision Par ania.b 8 mai 2024 à 11:54 Le Président Abd

Système de gestion des déchets : Tebboune ordonne sa révision Par ania.b 8 mai 2024 à 11:54 Le Président Abdelmadjid Tebboune a dirigé un Conseil des ministres crucial ce mardi, abordant divers sujets. Parmi eux, la gestion des déchets a été au centre des débats. En effet, Tebboune a enjoint à la ministre de l’Environnement de collaborer avec ses homologues de l’intérieur et de l’habitat, supervisés par le Premier ministre. L’objectif est de concocter un plan intégré sur l’environnement et l’urbanisation, tout en sensibilisant les citoyens au tri des déchets. Une initiative phare émanant du Président est la création de start-up spécialisées dans le recyclage des déchets. Cette démarche vise à exploiter le potentiel économique du recyclage, notamment dans des secteurs tels que l’agriculture. Pour évaluer l’efficacité des mesures prises, Tebboune a préconisé la mise en place de programmes pilotes de tri et de recyclage des déchets dans des villes sélectionnées. Cette démarche permettra d’observer les comportements sociaux et d’ajuster les politiques en conséquence. Le Président a souligné la nécessité d’harmoniser les textes réglementaires avec les objectifs environnementaux. Cette démarche garantira une application stricte des lois, renforçant ainsi l’efficacité des plans théoriques. La réunion du Conseil des ministres sous la direction du Président Tebboune a mis en lumière l’importance accordée à la gestion des déchets en Algérie. Les mesures proposées visent à instaurer une culture du recyclage et de la préservation de l’environnement, tout en stimulant l’économie à travers l’économie circulaire. Tebboune acte la décision d’augmenter les retraites de 10 à 15% En outre, le 1er mai dernier, à l’occasion de la journée internationale du travail, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a dévoilé une mesure longuement attendue : l’élévation des pensions de retraite. Officialisée lors du conseil des ministres hier, cette annonce a été accueillie avec enthousiasme. Selon le communiqué officiel, cette hausse concernera l’ensemble des bénéficiaires de pensions de retraite et sera comprise entre 10 et 15%. Cette initiative vise à saluer l’engagement des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.