Quel est le salaire moyen en Algérie ? Économie Par: Ali Idir 14 Mai 2024 à 12:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’Office national des statistiques (ONS) vient de dévoiler les résultats de son enquête sur le niveau des salaires en Algérie. Menée en mai 2021 auprès de 696 entreprises dont 491 du secteur public et 205 sociétés à capitaux privées, cette enquête a permis de connaître le salaire moyen et les secteurs qui paient le mieux en Algérie. L’administration et l’agriculture n’ont pas été enquêtés. Selon l’ONS, le salaire moyen en Algérie est de 42.800 dinars, soit un peu plus du double du SMIG qui est de 20.000 dinars. Au taux de change actuel (un euro pour 144,81 dinars), cela équivaut à 295 euros. L’ONS précise que le salaire moyen est le salaire brut moins les différentes charges sociales et patronales, autrement dit c’est la rémunération nette. L’enquête a montré aussi que le secteur public paie mieux que le privé, avec une moyenne de 60.100 dans le premier et 34.900 dinars dans le second. « Globalement, le salaire net moyen en 2021 s’élève à 42 800 DA, il est de 60 100 DA dans le public contre 34 900 DA dans le privé », résume l’ONS dans son enquête qui nous apprend que les deux secteurs qui paient le mieux en Algérie sont les industries extractives (hydrocarbures, mines-carrières) avec un salaire moyen de 111.800 dinars et les activités financières (banques et assurances) avec 62 800 dinars. Tout savoir sur le niveau des salaires en Algérie En Algérie, il vaut mieux donc travailler dans le secteur des hydrocarbures ou dans les banques pour recevoir une rémunération supérieure à la moyenne. PUBLICITÉ « L’existence de certaines entreprises publiques importantes, en termes d’effectifs avec un système de rémunération avantageux explique ce niveau relativement élevé du salaire dans le public. C’est notamment le cas des entreprises dans les industries extractives (secteur des hydrocarbures et services pétroliers), les transports et communications et les activités financières », analyse l’ONS. En revanche, deux secteurs ne sont pas bien lotis en matière de salaires en Algérie. Il s’agit de la « construction » et de « l’ immobilier et services aux entreprises ». Selon l’ONS, ces deux secteurs affichent les salaires moyens les « plus faibles » en Algérie avec respectivement 32 500 DA et 35 700 DA. « L’une des causes essentielles est la forte composante du personnel d’exécution, ce qui tire vers le bas le salaire moyen de ces secteurs », explique l’ONS. Cette enquête montre d’importantes disparités entre les secteurs en matière de rémunération des cadres (ingénieurs et autres), des agents de maîtrise et d’exécution. Quels sont les secteurs qui paient le mieux ? Par exemple, dans les industries extractives (hydrocarbures), le salaire moyen d’un cadre (ingénieur et autres) est de 135.630 dinars alors que celui d’un agent d’exécution est de 76.439 dinars. Dans la santé, le salaire moyen d’un cadre est de 99.511 et celui d’un agent d’exécution est de 24.979 dinars, le plus bas de tous les secteurs touchés par l’enquête de l’ONS. Pour les cadres, c’est la construction qui offre le salaire moyen le plus faible en Algérie : 64.555 dinars. L’ONS pointe des disparités salariales « relativement fortes » selon le niveau de qualification en Algérie. L’organisme explique qu’un cadre dans le secteur public perçoit un « salaire net moyen de 90 900 DA soit 2,2 fois le salaire net d’un agent d’exécution ». Le salaire des agents de maîtrise et du personnel d’exécution sont « respectivement de 66 400 DA et 41 200 DA », ajoute l’ONS. En outre, l’enquête a montré quatre éléments déterminants dans le niveau des salaires en Algérie. Il s’agit, selon l’ONS, de la qualification du salarié, le secteur juridique, la taille de l’entreprise ainsi que les spécificités de rémunération sectorielles des entreprises de certains secteurs. L’ONS note enfin une très faible évolution des salaires de 1,4 % entre 2020 et 2021 en Algérie. Une enquête similaire publiée en 2019 montrait que le salaire net mensuel moyen en Algérie était de 41.000 DA en 2018 contre 40.325 DA en 2017.