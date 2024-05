L’Algérie détient la troisième plus grande réserve d’or du monde arabe Économie Par: Ali Idir 15 Mai 2024 à 1

L’Algérie détient la troisième plus grande réserve d’or du monde arabe Économie Par: Ali Idir 15 Mai 2024 à 18:17 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Alors qu’elle est sur la voie de devenir la deuxième puissance économique d’Afrique, l’Algérie occupe une bonne place dans le classement des pays ayant les plus importantes réserves d’or dans le monde arabe. Avec un PIB de 267 milliards de dollars prévu en 2024, l’Algérie devrait se hisser sur le podium des trois plus grandes économies d’Afrique, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte, mais devant le Nigéria qui occupait cette position en 2023, et dont le PIB devrait s’établir à 253 milliards de dollars cette année. Réserves d’or : l’Algérie dans le top 5 arabe Mieux, le cabinet français Xerfi, voit l’Algérie évincer l’Égypte, dont le PIB devrait atteindre 348 milliards de dollars pour devenir la deuxième plus grande puissance économique du continent africain. Il y a quelques jours, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé que l’Algérie atteindra un PIB de 400 milliards de dollars en 2026. Quels sont les pays qui disposent des plus grandes réserves d’or ? Dans le monde arabe, l’économie algérienne est également bien positionnée. Avec 173,5 tonnes, l’Algérie occupe la troisième place au niveau arabe des pays ayant les plus grandes réserves d’or, derrière l’Arabie Saoudite avec 323 tonnes et le Liban avec 286 tonnes, selon les chiffres du FMI arrêtés en février dernier, repris par Al Arabiya. La Libye qui fait face à une crise politique majeure depuis 2011 et l’Irak qui peine à sortir la tête de l’eau depuis l’invasion américaine en 1991, complètent le top 5 de ce classement avec respectivement 146,65 tonnes et 142,58 tonnes. PUBLICITÉ L’Algérie, dont les réserves d’or n’ont pas évolué depuis 2019, figure parmi les 30 pays qui ont les plus importants avoir en ce métal précieux dans le monde, selon le FMI. Au niveau mondial, ce classement est dominé par les États-Unis avec 8.133 tonnes, suivis par l’Allemagne avec 3.352,2 tonnes et l’Italie avec 2.451,8 tonnes. La France est 4ᵉ avec 2.436,9, suivie par la Russie avec 2.332,7 tonnes. L’intérêt des réserves d’or réside dans le fait que l’or n’est pas exposé, contrairement au dollar ou à l’euro, aux fluctuations et à la spéculation. En parité de pouvoir d’achat, l’or garde toujours sa valeur. « Il vaut mieux avoir des stocks en or que des réserves de change en dollar parce que le billet vert n’est plus indexé sur l’or depuis 1971 et qu’il peut connaître des fluctuations qui vont réduire sa valeur. Avoir des stocks en or, c’est la garantie de ne pas perdre son argent et d’en disposer à tout moment », explique à TSA un économiste.