'Algérie de demain par El-Houari Dilmi Les prémices d'un véritable décollage économique commencent à appar

'Algérie de demain par El-Houari Dilmi Les prémices d'un véritable décollage économique commencent à apparaître. Et personne de sensé ne peut le nier. Sans faire dans la «culture du bashing», devenue pendant longtemps une seconde nature chez beaucoup d'Algériens, on voit bien que tout le pays est transformé en un gigantesque chantier à ciel ouvert. Pour le président Tebboune, «les principaux obstacles entravant le processus de développement par le passé ayant été surmontés». En un temps relativement court, le pays est devenu la troisième économie en Afrique, avec un rôle appelé à devenir plus prégnant dans tout le bassin méditerranéen. S'il est un secteur qui montre que l'Algérie est en train de devenir une puissance économique émergente, c'est bien celui de l'agriculture. Ces images de camions de gros tonnage prenant la direction des wilayas du Sud pour la saison des moissons-battages ont impressionné y compris hors de nos frontières. En effet, des moyens colossaux ont été mobilisés pour la récolte de céréales, avec une production de blé dur atteignant jusqu'à 85 quintaux à l'hectare dans la wilaya d'Adrar. Classée première en Afrique en matière de sécurité alimentaire par le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Algérie pourrait bien devenir le garde-manger de beaucoup de pays de la région et d'Europe. Poursuivant leurs efforts pour booster le deuxième segment de l'économie nationale après les hydrocarbures, les pouvoirs publics viennent de décider de la mise en place d'une carte minutieuse des potentialités nationales, en vue de la réalisation de projets d'investissement dans le domaine agricole dans les wilayas du Sud, qui permettra d'activer le plan national de développement des cultures stratégiques. Il s'agit là d'une véritable révolution dans le domaine agricole, avec des effets d'entraînement très positifs comme cela a été reconnu par les institutions financières internationales. L'Algérie est aujourd'hui une nation en chantier, avec l'entrée en exploitation de plusieurs projets stratégiques dans le domaine du rail, les routes, la connexion des ports aux voies autoroutières, les stations de dessalement d'eau de mer, et la relance de plusieurs projets miniers. Ces grandes réformes en cours marqueront le tournant le plus décisif pour le devenir du pays. Cela nécessite aussi, au vu des défis auxquels l'Algérie sera confrontée, une vision à long terme et la cohérence dans l'action.