Coopération : Le Maire De Marseille Émerveillé Par Sa Visite Algérienne EDITEUR - 17 MAI 2024 Cliquez pour par

Coopération : Le Maire De Marseille Émerveillé Par Sa Visite Algérienne EDITEUR - 17 MAI 2024

Pour sa première visite en Algérie et la première à l'étranger depuis son élection en 2022, Benoît Payan, maire de Marseille (Sud de la France), a été subjugué. Arrivé à Alger dimanche passé, l'édile de la cité phocéenne a été reçu, avant-hier mardi après-midi, par le président de la République. Une rencontre « symbolique », qui a duré « trois heures ». Un signe de l'importance qu'accorde le chef de l'État à Marseille, deuxième ville de France. Payan a estimé que le président Tebboune « porte une vision formidable pour l'avenir de son pays ». « Il m'a dit que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Il a aussi indiqué qu'il faut investir sur la jeunesse », révèle-t-il encore, tout en ajoutant que le chef de l'État lui avait parlé de Marseille « avec des yeux pétillants ». L'homme qui visite pour la première fois Alger est subjugué et trouve des similitudes entre sa ville et la capitale algérienne. À tel point que « quand je me suis réveillé le lundi matin, j'ai pensé être à Marseille », s'est-il émerveillé, mardi en début de soirée, devant quelques journalistes algériens. « Alger et Marseille ne sont pas seulement sœurs, elles sont jumelles », juge-t-il. Mieux, « Notre Dame d'Afrique et la basilique Notre Dame de la Garde ont été construites pour se regarder », a-t-il encore ajouté, décrivant avec beaucoup d'admiration les écrits retrouvés au sein de la basilique qui trône sur le mont de Zeghara, à Bologhine. Sur le terrain, le maire de Marseille s'est dit fier d'avoir conclu des accords concrets dans divers secteurs. Il s'agit essentiellement de « la rénovation urbaine », de la gestion du Jardin d'Essai, de Hamma, de la restauration du vieux bâti, et des accords relatifs aux secteurs de la jeunesse et de la culture. C'est dans ce sens qu'il a rencontré Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts, avec qui il a discuté des échanges culturels, surtout après la réussite de l'exposition de peintures de l'artiste algérienne Baya, aujourd'hui disparue. L'autre secteur qui intéresse les deux villes de la méditerranée concerne justement la collaboration dans le domaine du transport maritime. Ainsi, Payan espère que le port de Marseille, « le plus grand de France » et celui d'Alger, « le plus grand d'Algérie » travaillent de concert pour aider les acteurs économiques des deux rives. « Pour transiter par le port de Denver, les bateaux peuvent faire 7 jours. Or, ils n'attendent que 3 jours en passant par Alger », a-t-il rappelé, tout en souhaitant que le port de la capitale algérienne soit un hub pour les marchandises transitant par l'Afrique. Après Alger, où il a signé un mémorandum d'entente avec le wali, Abdenour Rabehi, et visité de nombreux lieux symboliques, le maire de Marseille était hier à Annaba, pour visiter d'autres lieux et surtout nouer de nouvelles relations entre les deux métropoles méditerranéennes. Akli Ouali