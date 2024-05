Le Maire De Marseille En Visite De Coopération À Annaba : « Ce Voyage Me Paraissait Primordial » EDITEUR - 16 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a reçu hier après-midi, mercredi 15 mai, au siège de la wilaya, le maire de la ville de Marseille, Benoit Payan, ainsi que la délégation qui l’accompagnait. Etaient présents le président de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW), le secrétaire général de la wilaya, le chef de cabinet, ainsi que la wali déléguée de la circonscription administrative de Benmostefa Benaouda (ex-Draâ Errich). Notons également la participation des chefs de daïra et des présidents d’Assemblée Populaire Communale (APC) ainsi que des directeurs exécutifs. Au cours de la cérémonie de réception, une vidéo au sujet de la wilaya a été projetée, de même qu’une autre, qui a porté sur la vieille ville et les anciens bâtiments réalisés au cours des 19ème et 20ème siècles. La réception a également permis de discuter et de réfléchir à des idées de coopération future entre les deux villes. Rappelons, à ce sujet, en marge de la cérémonie de signature d’une convention de coopération dans plusieurs domaines avec la ville d’Alger, Benoit Payan a salué « la volonté politique » des deux parties pour renforcer la coopération à travers des projets au profit des citoyens de ces deux grandes villes méditerranéennes. Durant son séjour à Alger, la délégation française, conduite par le maire de la ville de Marseille a effectué des visites dans plusieurs monuments de la capitale. Il s’agit, entre autres, de la Basilique de Notre Dame d’Afrique, de la Casbah, du jardin d’essais du Hamma, du musée des beaux-arts ainsi que du sanctuaire des martyrs. Notons qu’à l’issue de sa rencontre avec le président de la République, en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République et du wali d’Alger, avant-hier, mardi 14 mai, l’hôte de l’Algérie a déclaré : « Ce voyage me paraissait primordial. Il s’agit de ma première destination depuis mon élection. Nous avons rencontré les jeunes Algériens. Des jeunes qui relèvent le défi, qui réussissent, des jeunes créatifs, et nous avons appris, avec eux, beaucoup de choses. Nous avons rencontré des gens formidables qui aiment leur pays et qui croient au développement économique de l’Algérie », a-t-il affirmé. Et de signaler : « Cette visite est aussi pour moi, en tant que citoyen marseillais et français, une chance de promouvoir les échanges et d’inciter les hommes d’affaires des deux côtés de la Méditerranée à se rapprocher encore plus ». RC